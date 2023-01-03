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Не только освобождение территорий. У Зеленского назвали еще одну задачу финализации войны

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Киев, Вторник 03 января 2023 19:53
Не только освобождение территорий. У Зеленского назвали еще одну задачу финализации войны Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина победит в войне против России. Однако война должна закончиться не только тем, что от российских оккупантов будет освобождена вся территория Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Украина победит и война должна закончиться не только тем, что освободим свои территории. А, в том числе, переформатированием контуров глобальной безопасности как таковой. И, в том числе, вернуть миру международное право общения между государствами. Это также ключевая задача правильной финализации войны", - заявил он.

Напомним, ВСУ надеются освободить оккупированный Россией Крым уже в 2023 году.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал, как Украина вернет Крым.

Добавим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что беспрекословно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией, но для этого ВСУ нужны ресурсы.

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