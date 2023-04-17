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Не только зерно. Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины

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Братислава, Понедельник 17 апреля 2023 16:56
Не только зерно. Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины Фото5 Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Словакии расширило список запрещенных к импорту продуктов из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Помимо зерна, Словакия не будем импортировать кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи. Запрет вступил в силу до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что список еще может быть изменен. В него пока не входят продукты животного происхождения, которые еще не были запрещены Министерством сельского хозяйства Словакии.

"Польша согласилась на строгие запреты, и мы должны были отреагировать, чтобы защитить словацкий рынок", - заявил министр сельского хозяйства Самуэль Влчан.

Он добавил, что в отличие от Польши, Словакия будет только транзитной страной в знак солидарности.

Напомним, Польша запретила импорт агропродовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

К тому же Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины, а Болгария думает о введении запрета.

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