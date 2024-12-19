Только Украина должна определять условия: Стефанчук ответил на заявления Путина о переговорах

Он также отметил, что мир должен быть установлен на основе Устава ООН и в соответствии с Формулой мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Моя позиция не изменилась в этой войне. Агрессором является Российская Федерация, жертвой является Украина. Украина, как страна-соучредитель Организации Объединенных Наций, обращается к одному простому принципу - возвращение к выполнению Устава ООН. Формула этого подхода - это Формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский", - пояснил Стефанчук.

Он также отверг возможность принятия условий, игнорирующих позицию Украины.

По его словам, именно мнение Украины должно быть решающим, понятным и приемлемым в рамках поиска подходов к завершению войны и установлению мира.

"Других вариантов быть не может", - подчеркнул он.

Переговоры России и Украины

По состоянию на сейчас переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны не начались, однако в мире активно говорят о такой возможности, в том числе украинские партнеры в ЕС и США.

Украина настаивает на собственных условиях для мирных договоренностей, в частности на полном выводе российских войск с оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности. Эти требования полностью подчиняются международному праву.

Также президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие переговоры не могут происходить без участия Украины и учета ее позиции.

В то же время Россия выдвигает свои требования, в частности признание аннексии украинских территорий и нейтрального статуса Украины, что неприемлемо для украинской стороны и нарушает международное право.

Также глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны прекратить подталкивать Зеленского к мирным переговорам с Россией. Вместо этого они должны сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины.