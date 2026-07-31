Не только турникет: эксперт объяснил, какие средства первой помощи нужно носить с собой

Как отметил в комментарии РБК-Украина инструктор по тактической медицине украинской компании по производству турникетов SICH и бывший боевой медик Олег Лелякин, при массивном кровотечении человек не должен тратить драгоценные секунды на поиски турникета среди таблеток, пластырей или антисептиков.

В рюкзаке целесообразно иметь 1-2 турникета, подготовленных к немедленному использованию, также компрессионный бандаж израильского типа, гемостатический или прессованный бинт Z-образной укладки (Z-folded), окклюзионную повязку, атравматические ножницы, две пары нитриловых перчаток и перчаток.

Интересно, что термоодеяло не стоит выкладывать из аптечки даже летом – гипотермия сопровождает кровопотерю и в теплое время года.

В автомобиле аптечка должна быть рассчитана на нескольких пострадавших. В авто следует иметь несколько турникетов, компрессионные бандажи разных размеров, гемостатические средства, окклюзионные повязки, несколько термоодеял, шины для иммобилизации и расширенный перевязочный материал.

Дома оптимально сформировать два отдельных модуля: