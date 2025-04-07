Только гробы и тишина: в Валенсии почтили погибших в Кривом Роге детей

В Валенсии состоялся молчаливый перформанс "Дети, которых мы не успели защитить", посвященный трагедии в Кривом Роге 4 апреля. Почтить погибших от российской ракеты детей пришли украинцы и испанцы.

В день национального траура в Украине, на площади перед Базиликой Святой Девы в Валенсии украинская община провела символический художественный перформанс, посвященный детям, погибшим во время российского теракта в Кривом Роге 4 апреля. Мероприятие собрало около 200 человек - украинцев и испанцев, которые пришли почтить невинные жизни, прерванные войной.

Молчаливый перформанс

Перформанс начался панихидой, которую провел на испанском языке отец Альваро - священник Базилики. Его слова, звучавшие на всю площадь, объясняли сущность события: здесь не будет громких лозунгов, только общая тишина и воспоминание о тех, кого уже нет.

В центре - три символических детских гроба. Сначала к ним подошли дети: они клали внутрь белые и красные перья - ангельские крылья, омраченные кровью. Затем взрослые добавили игрушки, цветы, свечи и детские вещи. На фоне звучали колыбельные, которые сменялись реальными аудиозаписями с места трагедии: крики, родительские голоса, предупреждения о повторном ударе.

Три символических гроба на площади в Валенсии (фото: Станислав Гуськов)

Три женщины в черном держали над гробами деревянные крышки с надписями на испанском: "¡Mundo, despierta! ¡Mundo, reacciona! No son cifras - son NIÑOS!"



Женщины в черном держали над гробами деревянные крышки с надписями (фото: Станислав Гуськов)

Символ безразличия

Рядом с гробами стояли два выключенных телевизора. Они стали символом равнодушия, привычки к ужасам, которые уже не удивляют

Завершился перформанс общей молитвой "Отче наш" и минутой молчания. В конце крышки прибили гвоздями к гробам. Их оставили на площади, как немой упрек и свидетельство того, что война не где-то далеко.

Автор и режиссер перформанса Павел Бекезин рассказал, что испанцы часто спрашивают у него, действительно ли начались переговоры. Он отмечает, что украинцы слышат о них, но также слышат постоянные звуки тревоги, а также ракет и дронов.

"Украина благодарна за сочувствие, за слова поддержки, но нам больше не нужны слова. Слова давно уже ничего не значат. Нам нужны действия. Ваши действия. Пока на них еще есть время... Потому что вот так - с гробами, с детским плачем на записи, с маминым стоном - вот так выглядят "мирные переговоры" с Россией", - отмечает Бекезин.

Молчаливый перформанс в Валенсии (фото: Станислав Гуськов)

Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 616 украинских детей, более 20 000 - депортированы в Россию. По словам российских чиновников, вывезено - 700 000 украинских детей.

Организаторы мероприятия отмечают, что это не просто цифры. Это дети, которых "перевоспитывают", которым дают в руки оружие, у которых воруют идентичность. Это - преступления против человечности, нарушение Женевских конвенций.

Валенсия помнит и молится

По инициативе служителей Базилики Святой Девы, в течение недели в храме каждый вечер будут звучать поминальные службы - с поименным упоминанием каждого погибшего ребенка.

В ближайшие дни символические гробы планируют перенести в здание консульства РФ в Валенсии. Там они станут прямым обращением к тишине - той, которая убивает не хуже оружия. Переговоры с местными властями продолжаются.

К перформансу присоединились украинцы из разных городов Испании - Сагунто, Хальпа, Дения, Гандия, Сан-Педро-дель-Пинатар, Кульера. Также присоединились украинцы из Польши. Приходили также испанцы - те, кто знает о войне, и те, кто лишь случайно проходил мимо. Люди останавливались, слушали, возвращались с игрушками. Обнимали украинцев, плакали вместе.

Молчаливый перформанс в Валенсии (фото: Станислав Гуськов)

Мероприятие состоялось по инициативе украинской диаспоры Валенсии и при поддержке почетного консула Украины в Валенсийской автономии Пабло Хиля и представительницы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Испании Люсии Задорожной. Они помогли организаторам получить все необходимые разрешения и поддерживали реализацию перформанса 24/7.