Не только Трамп. В графике на США почти 20 встреч с мировыми лидерами, - Зеленский

Украина готовится к напряженной неделе дипломатии. График будет включать встречи с почти 20 лидерами мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

Глава государства подчеркнул, что Украина сможет многое сделали, если партнеры будут слышать и поддерживать наши предложения, которые реально приближают окончание войны.

"Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров", - заявил президент.

Зеленский добавил, что первые встречи будут уже завтра. Кроме того, на неделе планируется и встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Также президент снова анонсировал саммит по возвращению украинских детей и подчеркнул, что важно, чтобы эта неделя настроила мир на сильные действия.

"Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, - саммит действительно глобальный по этому поводу. Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ЕС в целом уже согласовал 19 пакет санкций против РФ и Украина рассчитывает, что его будет оперативно утвердят.

"На этих неделях были санкции других стран от Японии, Австралии до Британии. Давление на российский нефтяной флот, на российскую торговлю энергоресурсами. Давление на все российские схемы обхода санкций, в том числе через криптовалюту. Спасибо Европе за это давление", - добавил глава государства.