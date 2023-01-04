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Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, лидеры двух стран договорились работать над реализацией формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

Глава государства подтвердил, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

"Провел длительный и детальный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей", - сообщил Зеленский.

Отметим, что французские бронетранспортеры Bastion предназначены для сил специального назначения. Они имеют меньший вес (10 тонн) и перевозят 5 экипированных солдат. Бронетранспортеры вооружены 12,7-мм тяжелым пулеметом и может нести 3 дополнительных средних пулемета.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что Макрон пообещал Зеленскому передать легкие боевые танки.

Кроме того, Макрон пообещал помогать Украине до самой победы в войне над Россией.

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