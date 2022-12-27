RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только "Шахеды". Какие еще беспилотники есть в России

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует в войне против Украины не только иранские дроны-камикадзе, но и беспилотники собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Россия угрожает нам по-прежнему беспилотниками собственного производства. Это БПЛА "Ланцет" 1, 2, 3", - сказал он.

Игнат объяснил, что существует три модификации этого беспилотника. Сначала Россия использовала их не слишком активно, а сейчас все чаще.

"Этими БПЛА она донимает на передовой и пытается поражать объекты, военную технику и внутри государства. Эти дроны много применяются непосредственно на переднем крае, а также некоторые прорываются внутрь государства", - добавил спикер Воздушных сил.

Как сообщалось ранее, силы ПВО уже уничтожили почти треть из второй партии "Шахедов", которые были переданы РФ из Ирана.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало какие украинские беспилотники задействованы на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВСУВойна России против Украины