Не только "Шахеды". Какие еще беспилотники есть в России

"Россия угрожает нам по-прежнему беспилотниками собственного производства. Это БПЛА "Ланцет" 1, 2, 3", - сказал он.

Игнат объяснил, что существует три модификации этого беспилотника. Сначала Россия использовала их не слишком активно, а сейчас все чаще.

"Этими БПЛА она донимает на передовой и пытается поражать объекты, военную технику и внутри государства. Эти дроны много применяются непосредственно на переднем крае, а также некоторые прорываются внутрь государства", - добавил спикер Воздушных сил.

Как сообщалось ранее, силы ПВО уже уничтожили почти треть из второй партии "Шахедов", которые были переданы РФ из Ирана.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало какие украинские беспилотники задействованы на поле боя.

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