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Не только Sandown. Что еще получит Украина от "морской коалиции" Британии и Норвегии

Понедельник 11 декабря 2023 12:41
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Не только Sandown. Что еще получит Украина от "морской коалиции" Британии и Норвегии Фото: амфибии Viking (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Кроме кораблей Sandown, "морская коалиция" Британии и Норвегии передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

"Британия и Норвегия возглавили новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении.

Таким образом, Украина получит:

  • 2 корабля для разминирования (тральщики) Sandown;
  • 20 бронированных машин-амфибий Viking;
  • 23 скоростных лодки.

Как сообщает Минобороны Норвегии, церемония, на которой представят создание коалиции, состоится сегодня в Лондоне. Туда также прибудет министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

"Морская коалиция" Британии и Норвегии

Британия вместе с Норвегией возглавили новую морскую коалицию для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.

Отмечается, что блокада РФ Черного моря значительно снизила способность Украины экспортировать товары по морскому пути. Поэтому укрепление морских возможностей ВСУ, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин поможет восстановить морской экспорт Украины.

"Морская коалиция" будет тесно сотрудничать с ВМС и Министерством обороны Украины для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие военно-морских сил на Черном море, модернизацию украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов, а также внутренних водных путей.

Также мы сообщали, что Украина получит от Британии два военных корабля для разминирования Sandown со склада Королевских ВМС.

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