Не только российские атаки: что тормозит украинский экспорт через Дунай

Российские удары по портам, низкий уровень воды и ограниченная пропускная способность Сулинского канала повлекли за собой многодневные очереди судов на Дунае, а расследование журналистов показало, как организовано движение судов и что известно об обвинениях вокруг этой системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование телеканала "Мы-Украина+" "Операция "Черная волна" проекта "Суть дела".

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В начале сентября у Сулинского канала ожидали около 80 судов, некоторые из них не могли пройти до 17 суток. Каждый день простоя увеличивает расходы на топливо, фрахт и содержание экипажа, а значит - стоимость экспорта.

Почему Дунай не справляется с нагрузкой

Летом Россия усилила атаки на портовую инфраструктуру и судоходство. Из-за обстрелов Одессы, Черноморска и Южного часть грузопотоков вновь переместилась на Дунай. Дополнительную нагрузку создал сезон сбора урожая, когда увеличиваются объемы зерна, которое необходимо отправить на внешние рынки.

В то же время дунайский маршрут имеет физические ограничения. На работу Сулинского канала влияют пропускная способность, уровень воды и погодные условия: при неблагоприятных обстоятельствах движение судов может полностью останавливаться.

"Дунай не способен перерабатывать то количество грузов, которое производит Украина", - отметил заместитель генерального директора стивидорной компании "Бруклин-Киев" Сергей Никулин.

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Кто формирует очередь судов

Сулинский канал находится под управлением румынской Администрации Нижнего Дуная (AFDJ), которая обеспечивает прохождение судов. С украинской стороны заявки координирует Администрация морских портов Украины (АМПУ): она получает данные от портовых операторов, морских агентов и администраций портов и передает их румынской стороне через систему Primus.

Основной критерий очередности - дата подтверждения портом готовности принять судно. Для захода необходимы подтвержденный груз и свободный причал. В то же время отдельные категории судов, в частности контейнеровозы, газовозы и суда с опасными грузами или скотом, могут получать приоритет.

Журналисты проанализировали и постановление Кабмина №212 от 6 марта 2022 года, которое определяет полномочия Администрации судоходства. Документ предусматривает государственное регулирование, надзор и обеспечение безопасности судоходства, а также дипломирование моряков. Прямых полномочий формировать очередь на Сулинском канале в нем нет.

Что известно об обвинении

22 августа народный депутат Анна Скороход заявила, что за возможность загрузить или разгрузить судно без ожидания могли требовать до 10 тыс. долларов. 8 сентября она обнародовала новые обвинения - на этот раз речь шла о 30-50 тыс. долларов за место в очереди на входе в Дунай. В публичных сообщениях фигурировало имя руководителя Администрации судоходства Сергея Гурского.

Авторы расследования проанализировали публикации, появившиеся после заявлений депутата. По их выводам, большинство материалов пересказывали ее сообщения, не приводя собственных доказательств.

В изученных публикациях журналисты не нашли подтверждений конкретных платежей, переписки, свидетельств компаний или данных о судах, за проход которых якобы требовали деньги.

10 сентября ассоциация "Укрпорт" заявила, что не располагает подтвержденной информацией о таких платежах. Никулин также сообщил, что ему неизвестны случаи взяток за прохождение очереди.

По словам председателя наблюдательного совета общественного союза "Морской кластер" Артема Ващиленко, организация также не получала сообщений о подобных случаях.

Что проверяют в работе Администрации судоходства

9 сентября Кабмин открыл дисциплинарное производство в отношении Сергея Гурского и отстранил его от исполнения обязанностей. Временно руководить ведомством поручили Сергею Максимову.

Основанием стали возможные нарушения в работе администрации, в частности в организации судоходства и дипломировании моряков. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы должна проинформировать правительство о результатах проверки до 23 октября.

Проблемы с дипломированием моряков возникли задолго до назначения Гурского. В конце 2022 года правительство ввело новый порядок дипломирования, который должен был снизить коррупционные риски в отдельных процедурах.

Представители отрасли также отмечают цифровизацию и упрощение некоторых административных услуг, хотя говорить о завершении реформы пока рано.

Таким образом, задержки на Дунае имеют несколько подтвержденных причин - от российских атак до ограничений канала и сезонного роста грузопотоков. В то же время публичные обвинения относительно очереди не подкреплены доказательствами, приведенными в изученных журналистами материалах. Установить, были ли нарушения и кто может нести за них ответственность, должны официальные проверки.