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Не только "Рамштайн". Зеленский ждет оборонных решений от партнеров до 24 февраля

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина делает все возможное, чтобы переговоры с партнерами закончились позитивными оборонными решениями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он напомнил, что на прошлой неделе был определенный дипломатический марафон, который был связан с переговорами по передаче Украине вооружения. Кроме этого Зеленский напомнил, 14 февраля состоится очередная встреча в формате "Рамштайн".

"На этой неделе наш дипломатический марафон продолжается. Завтра - очередной Рамштайн. Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры сказались на оборонных решениях партнеров как на Рамштайне, так и за время до 24 февраля", - сказал он.

Ранее РБК-Украхна сообщало, что ключевой темой девятой встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" станет вопрос авиации. Также партнеры обсудят поставки танков и формирование запаса боеприпасов для Украины.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украине нужна сейчас бронетехника, дальнобойные ракеты, а также авиация. Именно эти вопросы могут быть на повестке дня "Рамштайна".

Также секретарь СНБО Алексея Данилова заявил, что на следующем "Рамштайне" будет очень много интересных вещей .

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВстреча Рамштайн