RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Не только в Польше: где в Европе украинцы могут за минимальные деньги получить образование

Сколько стоит обучение в университетах Европы (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут учиться в ряде европейских университетов на бесплатной основе. Для этого нужно владеть местным языком не ниже уровня В2 и подтвердить свои знания соответствующим сертификатом. Вместе с этим некоторые страны предлагают образовательные программы по очень доступной цене.

РБК-Украина рассказывает о том, в каких странах самые низкие цены на получение высшего образования.

Польша

Стоимость обучения в Польше стартует от 1 тысячи долларов и может доходить до 18 тысяч. Цена зависит от специальности, а также образовательного учреждения. Дешевле всего стоят педагогика, мехатроника, филология, а дороже всего - медицина, управление, экономика и ІТ.

Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, чем на дневной. Для поступления большинство вузов Польши у украинцев требуют результаты НМТ.

Лучшие ВУЗы страны:

  • Вроцлавская политехника;
  • Ягеллонский университет;
  • Краковский государственный экономический университет;
  • Государственный университет "Люблинская политехника";
  • Государственный университет Марии Кюри-Склодовской;
  • Варшавский университет экономики.

Болгария

Дешевле всего в Болгарии учиться на гуманитарных и социальных науках - цена на эти специальности колеблется от 1000 до 5000 евро в год. Экономические, технические и естественные науки стоят от 2000 до 6000 евро, медицинские - 5000-7000 евро.

Лучшие университеты:

  • Софийский университет имени Святого Климента Охридского;
  • Варненский технический университет;
  • Американский университет в Болгарии.

Софийский университет имени Святого Климента Охридского является одним из лучших в Европе (фото: Википедия)

Венгрия

Цены на обучение в Венгрии в среднем колеблются от 1,3 до 5,4 тысячи долларов в год. Кроме доступного высшего образования, в стране относительно недорогое проживание. Обучение может происходить как на венгерском языке, так и на английском.

Лучшие университеты:

  • Университет Сегеда;
  • Университет Дебрецена;
  • Университет Этвеша Лоранда.

Словакия

Высшее образование в Словакии является одним из самых доступных для украинцев. В частных заведениях год обучения в среднем стоит от 1 600 евро, если образовательный процесс происходит на словацком языке, если на английском - от 2000 евро в год.

В государственных вузах стоимость обучения на английском колеблется от 1500 евро до 11 000 евро в год, в зависимости от специальности и образовательного учреждения.

Лучшие ВУЗы страны:

  • Экономический университет в Братиславе;
  • Технический университет в Кошице;
  • Словацкий технологический университет в Братиславе;
  • Университет Коменского в Братиславе;
  • Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице.

Чехия

Год обучения в ВУЗах Чехии стоит в среднем от 2 тысяч евро, но некоторые специальности, если преподавание происходит на английском языке, в цене доходят до 15 тысяч евро в год.

Самые лучшие университеты:

  • Карлов Университет в Праге;
  • Университет Масарика в Брно;
  • Чешский Аграрный Университет в Праге;
  • Чешский Технический Университет в Праге.

Карлов Университет в Праге является одним из самых престижных в Чехии (фото: europortal.biz.ua)

Читайте также о том, какие особенности нынешней вступительной кампании и в какие даты нужно подавать документы.

Ранее мы писали о том, что 14 мая стартовала основная сессия НМТ, она продлится до 25 июня. Участники будут сдавать тесты по 4 предметам. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200. Для поступления на бюджет необходимо не менее 130 баллов.

При подготовке материала использовали: Msmstudy.ua, Europortal.biz.ua, Osvita.in.net.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News