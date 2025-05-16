Не только в Польше: где в Европе украинцы могут за минимальные деньги получить образование

Украинцы могут учиться в ряде европейских университетов на бесплатной основе. Для этого нужно владеть местным языком не ниже уровня В2 и подтвердить свои знания соответствующим сертификатом. Вместе с этим некоторые страны предлагают образовательные программы по очень доступной цене.
РБК-Украина рассказывает о том, в каких странах самые низкие цены на получение высшего образования.
Стоимость обучения в Польше стартует от 1 тысячи долларов и может доходить до 18 тысяч. Цена зависит от специальности, а также образовательного учреждения. Дешевле всего стоят педагогика, мехатроника, филология, а дороже всего - медицина, управление, экономика и ІТ.
Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, чем на дневной. Для поступления большинство вузов Польши у украинцев требуют результаты НМТ.
Лучшие ВУЗы страны:
Дешевле всего в Болгарии учиться на гуманитарных и социальных науках - цена на эти специальности колеблется от 1000 до 5000 евро в год. Экономические, технические и естественные науки стоят от 2000 до 6000 евро, медицинские - 5000-7000 евро.
Лучшие университеты:
Цены на обучение в Венгрии в среднем колеблются от 1,3 до 5,4 тысячи долларов в год. Кроме доступного высшего образования, в стране относительно недорогое проживание. Обучение может происходить как на венгерском языке, так и на английском.
Лучшие университеты:
Высшее образование в Словакии является одним из самых доступных для украинцев. В частных заведениях год обучения в среднем стоит от 1 600 евро, если образовательный процесс происходит на словацком языке, если на английском - от 2000 евро в год.
В государственных вузах стоимость обучения на английском колеблется от 1500 евро до 11 000 евро в год, в зависимости от специальности и образовательного учреждения.
Лучшие ВУЗы страны:
Год обучения в ВУЗах Чехии стоит в среднем от 2 тысяч евро, но некоторые специальности, если преподавание происходит на английском языке, в цене доходят до 15 тысяч евро в год.
Самые лучшие университеты:
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Ранее мы писали о том, что 14 мая стартовала основная сессия НМТ, она продлится до 25 июня. Участники будут сдавать тесты по 4 предметам. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200. Для поступления на бюджет необходимо не менее 130 баллов.
При подготовке материала использовали: Msmstudy.ua, Europortal.biz.ua, Osvita.in.net.
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