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Не только тошнота. Какие признаки отравления водой и при каких симптомах срочно нужен врач

Украина, Киев, Четверг 12 сентября 2024 14:21
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Не только тошнота. Какие признаки отравления водой и при каких симптомах срочно нужен врач Фото: Отравление водой (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В настоящее время ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Однако загрязненная вода из реки Десна может достигнуть территории Киевской области 14-16 сентября .

РБК-Украина рассказали в Центре Общественного Здоровья, какие признаки отравления водой, как оно может проявляться и что в первую очередь нужно делать.

Симптомы отравления водой

Потребление воды, не отвечающей требованиям безопасности по эпидемическим и токсикологическим показателям, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В воде могут содержаться возбудители инфекционных заболеваний или токсичные химические вещества, которые могут вызвать отравление, интоксикацию и общее недомогание.

Основные симптомы, которые могут возникнуть после употребления некачественной воды:

  • тошнота
  • рвота
  • расстройства пищеварения
  • диарея
  • резкие схваткообразные боли в животе
  • вялость
  • головная боль
  • повышение температуры
  • нарушение сердечного ритма
  • отсутствие мочеиспускания

Эти симптомы могут привести к быстрому обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса, что опасно для организма из-за потери жизненно необходимых электролитов. В таких случаях необходимо немедленно приступить к регидратационной терапии.

Для кого некачественная вода наиболее опасна

Серьезную опасность некачественная вода представляет для детей и людей с хроническими заболеваниями внутренних органов. Для малышей первого года жизни и имеющих хронические болезни наиболее опасными последствиями могут стать обезвоживание и полиорганная недостаточность.

Особую бдительность следует проявлять при возникновении признаков обезвоживания у детей первого года жизни и немедленно обратиться к врачу с такими симптомами, как:

  • плач без слез
  • западение большого родничка
  • угнетение сознания
  • отсутствие мочеиспускания

При первых признаках отравления или обезвоживания важно немедленно обратиться к врачу во избежание тяжелых осложнений.

Что известно о загрязнении воды в Сейме и Десне

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в конце августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Сейм. По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение могло поступить с территории РФ.

6 сентября стало известно, что органические загрязнители достигли реки Десна в Чернигове. 7 сентября КГГА заверила, что ситуация с качеством воды в Киеве под контролем и специалисты готовят меры по ухудшению.

9 сентября в Минокружении сообщили об улучшении состояния воды в реке Сейм и стабилизации ситуации в Десне. 10 сентября "Киевводоканал" объяснили, опасна ли вода из-под крана в Киеве.

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