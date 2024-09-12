Не только тошнота. Какие признаки отравления водой и при каких симптомах срочно нужен врач

В настоящее время ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Однако загрязненная вода из реки Десна может достигнуть территории Киевской области 14-16 сентября .

РБК-Украина рассказали в Центре Общественного Здоровья, какие признаки отравления водой, как оно может проявляться и что в первую очередь нужно делать.

Симптомы отравления водой

Потребление воды, не отвечающей требованиям безопасности по эпидемическим и токсикологическим показателям, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В воде могут содержаться возбудители инфекционных заболеваний или токсичные химические вещества, которые могут вызвать отравление, интоксикацию и общее недомогание.

Основные симптомы, которые могут возникнуть после употребления некачественной воды:

тошнота

рвота

расстройства пищеварения

диарея

резкие схваткообразные боли в животе

вялость

головная боль

повышение температуры

нарушение сердечного ритма

отсутствие мочеиспускания

Эти симптомы могут привести к быстрому обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса, что опасно для организма из-за потери жизненно необходимых электролитов. В таких случаях необходимо немедленно приступить к регидратационной терапии.

Для кого некачественная вода наиболее опасна

Серьезную опасность некачественная вода представляет для детей и людей с хроническими заболеваниями внутренних органов. Для малышей первого года жизни и имеющих хронические болезни наиболее опасными последствиями могут стать обезвоживание и полиорганная недостаточность.

Особую бдительность следует проявлять при возникновении признаков обезвоживания у детей первого года жизни и немедленно обратиться к врачу с такими симптомами, как:

плач без слез

западение большого родничка

угнетение сознания

отсутствие мочеиспускания

При первых признаках отравления или обезвоживания важно немедленно обратиться к врачу во избежание тяжелых осложнений.