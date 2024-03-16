Курсы языка и работа. Как украинские беженцы обустроились в Испании

Испания входит в пятерку стран ЕС, приютивших больше всего украинских беженцев – уже около 200 тысяч человек. В страну продолжают прибывать бежавшие от войны.

Как украинские беженцы обустроились в Испании, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на www.kanaldim.tv и schengenvisainfo.com.

В Испании проживают более 300 тысяч украинцев

В Испании находятся более 300 000 украинцев. Из них около 197 тысяч – это бежавшие от войны. Остальные 200 тысяч приехали в страну раньше, они работали или учились.

Беженцы из Украины в Испании имеют право на проживание, работать, обучаться, получать медицинские услуги.

Значительное количество беженцев получают помощь от социальных организаций. Цель программ – способствовать тому, чтобы украинцы выучили язык, нашли работу и могли самостоятельно устраивать свою жизнь в этой стране.

"До полномасштабного вторжения в Испании было примерно 120 000 украинцев, которые имели вид на жительство и на работу, в том числе студенты. После полномасштабного вторжения сюда приехали более 195 000 тысяч украинцев. Они продолжают приезжать. То есть, можно говорить о том, что Испании находится более 300 000 украинцев", – рассказал президент Федерации украинских ассоциаций в Испании Михаил Петруняк-Кметюк.

Фото: Центр помощи украинским беженцам в Барселоне (gettyimages.com)

Как беженцам помогают с жильем и адаптацией

В начале войны власти Испании помогали украинцам адаптироваться к жизни в новой стране. Действовала специальная программа размещения, состоявшая из нескольких этапов. Сначала беженцам предоставляли экстренное временное жилье, где они находились месяц или дольше. Потом поселяли в постоянное жилье. Впоследствии украинцы сами искали жилье, а государство компенсировало определенную сумму за аренду жилья – например, 450 евро для одного человека. Программа поселения для украинцев действует до сих пор, но количество мест ограничено.

"В программу сейчас тяжело попасть. Раньше этим активно занимались разные организации, в том числе и Красный Крест. Искали испанцев, которые могли приютить украинцев. Мы сами поселяли беженцев в Валенсии, примерно 150 человек. Сейчас с этим возникают проблемы, ведь приехало много людей. Помогать всем у государства нет возможности, деньги Евросоюза тоже заканчиваются", – добавил президент Федерации украинских ассоциаций в Испании.

Центры CREADE для помощи украинцам в Мадриде, Барселоне, Аликанте и Малаге предлагают услуги по приему, помощь в получении номеров социального страхования, медицинских карт, консультации по трудоустройству и юридическим вопросам. Да данное время помощь получили более 175 000 человек, около 14 000 до сих пор находятся в испанской системе приема.

Также в Испании можно найти бесплатные языковые курсы для украинских беженцев. Занятия проводят разные ассоциации. Можно выбрать как офлайн обучение, так и онлайн.

В испанские школы пошли 29 500 украинских детей.

Фото: Украинцы на митинге в Испании (gettyimages.com)

Где работают украинские беженцы в Испании

Более 60% украинских беженцев имеют высшее образование. Работу в Испании нашли 20 500 человек из Украины, 53% из которых женщины. Мужчины устраиваются на строительство, а женщины – в сфере обслуживания.

"Это не только туризм, но и фабрики, сельскохозяйственные кооперативы, уход за детьми, людьми старшего возраста, за больными. Многие украинцы открывают здесь собственное дело. Я как юрист ежемесячно регистрирую одну-две фирмы, открывающие украинцы. Украинки оформляются предпринимателями и открывают салоны красоты, парикмахерские", – поделился Михаил Петруняк-Кметюк.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы интегрировались в Испанию.

Напомним, мы писали, в какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы. В январе в Испанию прибыли более 2 тысяч украинских беженцев.

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