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Только капитуляция Кремля. Резников заверил, что россияне не "выторгуют" переговоры

Новина українською →
Киев, Вторник 20 декабря 2022 14:26
Только капитуляция Кремля. Резников заверил, что россияне не "выторгуют" переговоры Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россиянам не удастся украинцев ни запугать, ни погрузить во тьму и холод. И точно не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова.

"Сегодня российские власти пытаются с помощью террора и шантажа, возможно, выторговать себе какие-то темы для переговоров", - акцентировал Резников во время награждения представителей разных профессий и вручения ведомственных знаков отличия за личный вклад в Победу.

Министр подчеркнул, у оккупантов ничего не получится, и эти сигналы Украина публично отправляет во все столицы мира.

"Даже в те (столицы - ред.), которые еще хотят "адвокатировать" Кремлю и вести бизнес "as usual", - обратил внимание Резников.

Глава Минобороны также добавил, что Вооруженные Силы овладели и успешно применяют в бою десятки типов западного оружия.

"Международные партнеры поверили в нас и хотят быть соавторами нашей победы. Они знают, что впереди очень трудный путь, но они готовы его с нами пройти. Россия стратегически проиграла эту войну" , - заявил Резников.

Он подытожил, что цель Украины остается неизменной - вернуть всю нашу землю, включая Крым и украинский Донбасс - выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.

Отметим, ранее украинские власти неоднократно предупреждали о том, что российские оккупанты не хотят переговоров, а готовятся к новым боям в войне против Украины.

Напомним, в МВД считают, что впереди Украину предстоит еще несколько тяжелых месяцев в войне с россиянами, а после этого враг будет вынужден садиться за стол переговоров.

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