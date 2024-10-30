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Только бронежилет и каска: Минобороны определило имущество для возврата военными после службы

Украина, Среда 30 октября 2024 10:29
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Только бронежилет и каска: Минобороны определило имущество для возврата военными после службы Фото: министр обороны Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны Украины изменило список имущества, которое военнослужащие возвращают после службы. Отчетность будет упрощена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова в Facebook.

"Делаем еще один шаг в упрощении отчетности за имущество для наших военных. Теперь только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы", - написал он.

По его словам, спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов, которым больше не придется думать об их сдаче.

"Эти изменения внедряем приказом Минобороны. Эти изменения очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", - добавил министр.

Напомним, при принятии закона о мобилизации в апреле 2024 года исключили норму о демобилизации и ротации военных. Это норма, ожидаемая многими военными, которые уже третий год непрерывно несут службу на фронте. Были разговоры о возможности демобилизации через 12, 24 и 36 месяцев. Однако Главком Александр Сырский и Кабмин попросили вынести ее позже в отдельный законопроект.

Для демобилизации военных Министерство обороны и Генштаб ВСУ должны разработать соответствующий законопроект. Ожидалось, что документ будет до конца 2024 года. В Верховной Раде считают, что с учетом ситуации на фронте вопрос демобилизации вряд ли будет решен в ближайшее время.

По словам члена парламентского комитета по национальной безопасности Федора Вениславского, тема до сих пор не сдвинулась с места. Никаких предложений от Кабмина и Министерства обороны, которым Верховная Рада поручила внести на рассмотрение парламента соответствующий проект, никаких законопроектов не было внесено.

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