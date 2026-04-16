В лесах Карпат заметили оленя за странным занятием: уникальные кадры из фотоловушек

Редкие кадры: Фотоловушки в Ужанском нацпарке зафиксировали самца благородного оленя, который устроил себе "грязевые ванны" в лесной луже.

Фотоловушки в Ужанском нацпарке зафиксировали самца благородного оленя, который устроил себе "грязевые ванны" в лесной луже. Естественная защита: Такие "процедуры" помогают животным охладиться, снять зуд после укусов насекомых и избавиться от паразитов (клещей и оводов).

Такие "процедуры" помогают животным охладиться, снять зуд после укусов насекомых и избавиться от паразитов (клещей и оводов). Сезонная адаптация: Купание в грязи облегчает весеннюю линьку - процесс смены густой зимней "шубы" на более легкую летнюю шерсть.

Купание в грязи облегчает весеннюю линьку - процесс смены густой зимней "шубы" на более легкую летнюю шерсть. Маркировка территории: Для самцов это также способ оставить свой запах, заявляя другим обитателям леса о присутствии хозяина участка.

Для самцов это также способ оставить свой запах, заявляя другим обитателям леса о присутствии хозяина участка. Напоминание о "сезоне тишины": С 1 апреля по 15 июня в лесах запрещено шуметь (рубка, стрельба, пиротехника), поскольку животные воспитывают потомство и очень уязвимы.

В Карпатах фотоловушки зафиксировали взрослого самца оленя благородного (Cervus elaphus), который устроил себе "водные процедуры" в лесной луже.

Видео удалось получить на территории Ужанского национального природного парка (Закарпатская область) с помощью фотоловушек для научного мониторинга, установленных при поддержке Всемирного фонда природы WWF-Украина.

На кадрах видно, как величественное животное словно радуется наступлению тепла, активно купаясь в грязи. Такое поведение является вполне естественным: "грязевые ванны" помогают оленям охладиться и облегчить процесс весенней линьки. Кроме того, для самцов это важный способ маркировки территории собственной запаховой меткой.

Фото: олень в Карпатах устроил "грязевые ванны" (WWF-Украина, Ужанский НПП)

"Еще одна причина такого купания - борьба с паразитами. Шерсть оленя является идеальным местом для клещей, мух кровососок и оводов, а грязь становится действенным средством защиты. Грязь на теле образует плотную корку, которая перекрывает доступ кислорода к кожным паразитам. Кроме механической защиты, такой слой грязи помогает успокоить кожу и снять зуд после укусов эктопаразитов", - объясняют специалисты WWF-Украина.

Что известно об олене благородном?

Олень благородный (Cervus elaphus) - это один из крупнейших и величественных представителей семейства оленевых, обитающий в лесах Украины. Его легко узнать по раскидистым ветвистым рогам (у самцов) и характерному светлому пятну у хвоста.

Взрослый самец может весить от 160 до 250 кг, а высота в холке достигает 120-150 см. Окраска оленей меняется в зависимости от сезона: летом она рыжевато-бурая, а зимой становится гуще и приобретает серо-бурые оттенки.

Олени линяют весной, меняя густой и темный зимний мех на более легкий, рыжий летний "наряд". Этот процесс помогает животным регулировать температуру тела в теплый сезон. Линька обычно начинается, когда становится теплее, и помогает зверям избавиться от зимней "шубы".

Олени являются травоядными животными, рацион которых состоит из побегов деревьев, кустарников, травы, а также грибов, ягод и буковых орешков.

Эти копытные играют важную роль в экосистеме, ведь они не только влияют на формирование лесного подлеска, но и являются основной кормовой базой для крупных хищников, в частности волка.

Напоминание о "сезоне тишины"

В Украине ежегодно с 1 апреля по 15 июня продолжается "сезон тишины". В этот период большинство жителей леса рожают и выкармливают потомство, из-за чего становятся особенно уязвимыми к внешним факторам.

Как объясняют в WWF-Украина, даже незначительный шум или присутствие человека могут вызвать у животных сильный стресс, что представляет прямую угрозу для жизни молодняка: почувствовав опасность, родители могут испугаться и бросить детенышей, которые без их опеки и защиты обречены на гибель.

В связи с этим критически важно соблюдать установленные ограничения: избегать чрезмерного шума в лесных массивах, не приближаться к диким животным и их потомству, а также воздерживаться от любой деятельности, нарушающей естественный покой.

В частности, под запретом находятся рубка леса, стрельба, использование пиротехники и проведение автогонок. Соблюдение этих простых правил является жизненно необходимым для сохранения биоразнообразия в наиболее уязвимый период года.