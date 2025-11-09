Лиссабон взорвался гневом: тысячи людей выступили против реформ правительства Монтенегро

Акция протеста, организованная крупнейшей профсоюзной организацией CGTP, состоялась 8 ноября 2025 года под лозунгом "Все в Лиссабон" и объединила работников как государственного, так и частного секторов.

Демонстранты собрались сначала на площадках - в Аморейрас (государственный сектор) и Салданья (частный сектор), после чего двинулись маршем по Авенида-да-Либердаде к площади Рештаурадорес, где выступили представители CGTP.

Участники акции размахивали флагами профсоюзов и организаций и несли плакаты с лозунгами "нет пакету трудовых законов" и "другой путь возможен". Среди скандированных лозунгов звучали "мы не сдадимся, пакет упадет" и "рабочий пакет приказал начальник, здесь не надо шутить, это для усиления эксплуатации".

Причиной протестов стали изменения в трудовой кодекс, одобренные правительством премьер-министра Луиса Монтенегро в сентябре 2025 года. Законопроект, по словам властей, должен повысить конкурентоспособность португальской экономики.

Вот только митингующие обеспокоены тем, что новые правила нарушают права рабочих и способствуют усилению трудовой эксплуатации.

В частности, правительство предлагает упрощение процедур увольнения работников, смягчение ограничений на аутсорсинг и возможность создания "индивидуальных банков времени", что позволяет работать до двух дополнительных часов в день, но не более 150 часов в год.

Протестующие также выразили недовольство низкими зарплатами в стране: более 50% работников Португалии зарабатывают менее 1000 евро в месяц, а минимальная заработная плата составляет всего 870 евро, что является одной из самых низких в Евросоюзе.

Во время митинга звучали призывы к повышению зарплат и защите трудовых прав, а также требования отказаться от политики, которая, по мнению участников, ставит бизнес-интересы выше прав людей.

Акция в Лиссабоне стала одной из крупнейших демонстраций последних лет в Португалии.

Профсоюзы уже объявили, что готовы к дальнейшим акциям протеста, если власти не пересмотрят противоречивые положения законопроекта.