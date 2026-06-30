С июля подразделения ВСУ получат больше денег, - Зеленский
С июля в Украине масштабируют финансирование боевых батальонов ВСУ и предоставят отдельные средства для некоторых подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о докладе заместителя руководителя ОП Павла Палисы по результатам общения с командирами боевых бригад.
"Хорошо работает программа прямого финансирования подразделений. Будем эту программу масштабировать. Со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, который выполняет боевые задания", - отметил Зеленский.
Он добавил, что с прошлого года, когда началось это финансирование, бригады получили возможность ускорить закупки беспилотников и других необходимых средств.
"Теперь и на каждый боевой батальон будет больше средств, и дополнительно заработает отдельное финансирование на подразделения артиллерии, действующие в полосе боевых действий, а также на части корпусного уровня, выполняющие боевые задания", - отметил Зеленский.
По его словам, уже есть соответствующее решение Ставки, и в следующем месяце подразделения ВСУ получат дополнительные ресурсы.
Распределение личного состава
Кроме того, глава государства отметил эффективность программы гарантированного ежемесячного распределения военнослужащих для боевых бригад, которая действует с декабря прошлого года.
"Это означает больше прогнозируемости для командиров в управлении и гораздо больше возможностей подразделений в самостоятельной организации подготовки личного состава", - отметил президент.
Напомним, сегодня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что ЕС предоставил Украине Украина 3,8 миллиарда евро, которые будут направлены на финансирование украинской армии и оборонного сектора.
По ее словам, приоритетными оборонными потребностями Украины является производство собственных дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.