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С июля подразделения ВСУ получат больше денег, - Зеленский

15:56 30.06.2026 Вт
2 мин
Для каких подразделений предусмотрено отдельное финансирование?
aimg Валерий Ульяненко
С июля подразделения ВСУ получат больше денег, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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С июля в Украине масштабируют финансирование боевых батальонов ВСУ и предоставят отдельные средства для некоторых подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе заместителя руководителя ОП Павла Палисы по результатам общения с командирами боевых бригад.

"Хорошо работает программа прямого финансирования подразделений. Будем эту программу масштабировать. Со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, который выполняет боевые задания", - отметил Зеленский.

Он добавил, что с прошлого года, когда началось это финансирование, бригады получили возможность ускорить закупки беспилотников и других необходимых средств.

"Теперь и на каждый боевой батальон будет больше средств, и дополнительно заработает отдельное финансирование на подразделения артиллерии, действующие в полосе боевых действий, а также на части корпусного уровня, выполняющие боевые задания", - отметил Зеленский.

По его словам, уже есть соответствующее решение Ставки, и в следующем месяце подразделения ВСУ получат дополнительные ресурсы.

Распределение личного состава

Кроме того, глава государства отметил эффективность программы гарантированного ежемесячного распределения военнослужащих для боевых бригад, которая действует с декабря прошлого года.

"Это означает больше прогнозируемости для командиров в управлении и гораздо больше возможностей подразделений в самостоятельной организации подготовки личного состава", - отметил президент.

Напомним, сегодня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что ЕС предоставил Украине Украина 3,8 миллиарда евро, которые будут направлены на финансирование украинской армии и оборонного сектора.

По ее словам, приоритетными оборонными потребностями Украины является производство собственных дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

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