У Ліоні стався вибух, є загиблі

Внаслідок вибуху в Ліоні загинула жінка і дитина

В Лионе (Франция) произошел взрыв в булочной, в результате чего погибла женщина и ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как сообщается, после взрыва огонь начал распространятся вверх по зданию.

Кроме того, четыре человека получили ранения в результате взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 января, в Лионе (Франция) в университете из-за пожара произошли несколько мощных взрывов, в результате которых пострадали три человека.

Пожар начался в одной из библиотек, расположенных в кампусе Ла Дуа. Пожар локализировали, но ликвидация последствий проишествия потребует длительного времени. Часть улиц в этой части лионской агломерации перекрыта.

Как писало РБК-Украина, 26 декабря в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.