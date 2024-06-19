Как правильно менять работу и на что обращать внимание: советы карьерной консультантки

В жизни может наступить момент, когда работа или сфера деятельности в целом перестает доставлять удовольствие. Тогда человек просто меняет вектор, и это называется свитчинг.

РБК-Украина расспросило карьерную консультантку Наталью Поставную о том, как подготовиться к смене работы, какие могут быть риски и как найти новую деятельность.

Что такое свитчинг

Свитчинг (switch с английского - "переключать") буквально означает что-то изменить в жизни. Чаще всего это понятие используется для обозначения смены работы или отрасли деятельности.

Поскольку парадигма современного мира меняется, новое поколение не зацикливается только на одной работе, выбранной еще в подростковом возрасте. Поэтому свитчинг дает возможность пробовать что-то новое, искать свое удовольствие в работе и не засиживаться на месте.

Как понять, что вам нужен свитч

Карьерная консультантка Наталья Поставная для начала советует осознать вашу "точку кипения", то есть найти настоящий мотив для изменения сферы деятельности. Однако здесь есть важный нюанс.

"Возможно, вам нужно выдохнуть, сходить в отпуск и можно дальше работать. А, возможно, человеку нужно изменить не сферу деятельности, а место работы, потому что здесь ему стало эмоционально тяжело, он хочет чего-то большего", - говорит эксперт.

Если вы действительно осознаете, что причина не в эмоциональном выгорании или усталости, тогда можно задумываться о свитчерстве.

Мысли о смене работы могут появляться от переутомления, поэтому может потребоваться не увольнение, а простой отпуск (фото: Freepik)

С чего начать смену деятельности

Для начала вам следует определить свои сильные и слабые стороны, навыки и компетенции. В списке укажите, что из этих качеств и умений вы хотели бы использовать в новой работе.

Обязательно учитывайте свое психологическое и физическое состояние. Это также важный фактор для поиска новой работы, отмечает Наталья.

Не будем забывать и о финансовом аспекте. Приблизительно посчитайте, сколько денег вам может понадобиться на новое обучение и сколько времени нужно для получения новых знаний и поиска работы. В этом случае очень полезно иметь финансовую подушку на определенный период времени.

Следующим шагом проанализируйте рынок труда. Что сейчас актуально и будет оставаться таким еще хотя бы несколько лет? Где можно трудоустроиться с минимальным опытом и знаниями?

"Например, в IТ-сфере вакансии есть, но очень много джунов, которым трудно найти первое место работы. Есть направления, куда еще можно пройти. Есть курсы, где учат и трудоустраивают; а есть те, где просто учат. Это все нужно исследовать", - говорит Поставная.

Обратите внимание, что выбор новой профессии зависит только от вас, однако за помощью можно обратиться и к специалистам.

Если поиски становятся сложнее, вспомните о ваших мечтах.

"Кстати, о чем-то мы мечтаем с детства. Например, кто-то всю жизнь мечтал быть педагогом. И в 30-40 лет человек поступает в высшее учебное заведение для получения второго образования и работает там, где ему нравится", - советует специалист.

Какие в свитчинге есть риски

Наибольший риск - это трудоустройство, поскольку не каждый работодатель готов брать кандидатов "с нуля".

"Может быть также, что человек теряет свое финансовое положение. Условно он зарабатывал 30-40 тысяч гривен. А если человек научился чему-то новому, на старте он такие же деньги зарабатывать не будет, это может быть вдвое меньше", - говорит Наталья.

Эксперт также предостерегает от популярной ошибки, которую часто допускают еще в школе: идти на ту профессию, которая престижная, которую посоветовали в окружении. Однако может случиться так, что эта работа не для вас, так что стоит прислушиваться прежде всего к себе.