На линии огня. Как живет Николаев и прифронтовый регион

"Николаев под обстрелами"

Въезжаем в Николаев. По улицам гуляют сотни людей, сейчас город выглядит более живым, чем полгода назад, когда значительное количество жителей уехало из региона из-за начала большой войны.

Но с тех пор ракетных ударов не стало меньше. Враг атакует центральные районы города. В день нашего приезда было запущено 9 ракет из С-300. Одна из них не разорвалась и упала на улице Соборной.

"Я представляю, что бы могло с нами произойти, если бы она разорвалась", – слышим разговор парня и девушки, проходивших у места "приземления".

Действительно, ракета лежит посреди жилого квартала, возле домов, в которых обитают десятки семей. К моменту удара они, скорее всего, спали. Поэтому могли не успеть переместиться в бомбоубежище. Хотя многие в городе уже давно откровенно игнорируют сигналы тревоги, просто "привыкнув" к опасности.

"Россияне в последнее время начали нас обстреливать после полуночи. Но главное, что в темноте. Потому что днем наша разведка увидит, где они находятся и просто их уничтожит", – объяснил пресс-офицер Николаевской военной администрации Дмитрий Плетенчук.

С каждым новым визитом в Николаев видим все больше разбитых построек. Ночью 29 сентября россияне попали в краеведческий музей, строительный колледж. Недавно разрушили один из городских театров. По иронии судьбы, театр был "русским академическим", носил имя летчика Валерия Чкалова. Однако это не помешало россиянам нанести удар по нему. Ракета прилетела в центр – летний двор театра – одно из любимых мест отдыха николаевцев.

До этого оккупанты разрушили три крупнейших николаевских высших учебных заведения. Целенаправленно разрушают школы, больницы, промышленные объекты. Последний удар кассетными снарядами был по остановке общественного транспорта, в результате чего погибли два человека и более десяти пострадали.

Впрочем, несмотря на высокую угрозу воздуха, местные не реагируют на сигналы тревоги. Центральная часть города продолжает гулять по улицам под звуки сирены, а магазины – работать. Хотя их должны закрывать из-за угрозы новых атак.

Николаевцы наверняка привыкли как к угрозе ракетных ударов, так и к военной технике, которая постоянно ездит по городу. Как-никак именно Николаев стал символическим форпостом, который охраняет и удерживает юг от российского нашествия.

"Как местные изгоняли российскую армию из Баштанки"

Выезжаем из города через Ингульский район, попадаем на херсонскую трассу. Херсон находится под оккупацией уже больше полугода. На этой неделе в регионе проходил псевдореферендум под дулами автоматов, после которого оккупанты могут призвать часть населения в армию и поставить против других граждан Украины.

Российская армия заняла Херсонскую область еще в начале марта, затем ее силы пошли на Николаевщину, часть которой также попала под оккупацию. Препятствием стал город Баштанка, к которому мы и направляемся.

С виду обычный районный центр: частные дома, разбитые дороги, как и во многих населенных пунктах, несколько магазинов, сгоревших из-за артударов, и закрытый рынок. В Баштанке оккупанты планировали разместить свой штабной пункт, но наткнулись на высокое сопротивление местного населения.

"В начале марта со стороны Снигиревки они тремя колоннами пошли в сторону городка. Одна колонна – это около 100 единиц техники. То есть минимум 300 машин. Среди них бронетранспортеры, "Уралы", пушки, "Грады", танки", – вспоминает местный житель. Антон.

По его словам, бои шли прямо на центральных улицах. Оккупанты ожидали быстрого занятия позиций в Баштанке, но местные имели другое мнение. Охотники вместе с терробороной и военкоматом отбили город от российского нашествия, а украинская авиация помогла им в этом. Когда российская армия бежала из города, оставила здесь несколько десятков единиц техники, часть которой растащили местные. Также некоторые российские солдаты не успели скрыться, их взяли в плен.

"Они отошли, но заняли много окрестных сел. В Баштанку больше не заходили. Обстреливали нас "Градами", самолетами, но больше не рисковали ступить на землю", – рассказал местный житель.

Несмотря на то, что оккупантам так и не удалось занять город, сегодня Баштанский район страдает из-за постоянных артобстрелов. Поэтому имена местных мы изменили, а расположение определенных объектов не будем публиковать в целях безопасности города. А пока в разговоре с Антоном мы узнаем про работу местного центра, через который прошли тысячи внутренних переселенцев.

Туда и направляемся. Видим небольшое на первый взгляд здание, но оказалось в нем может жить до сотни людей. Виталий – один из руководителей центра. Говорит, что сейчас поток выезжавших из опасных регионов людей уменьшился. Но в марте здесь были сотни испуганных, уставших и голодных переселенцев, искавших убежище.

"К нам начали массово приходить. Первая волна – это местные жители, дальше – население сел, которые возле нас расположены. Третья и четвертая волна – жители всей Николаевщины и Херсонщины. Они хотели выехать из-за потери близких, домов, из-за отсутствия света и отопления" , – объясняет он.

И действительно, сегодня большинство находящихся в оккупации населенных пунктов – без света, воды, доступа к информации. Люди, которые все же успевают найти связь, имеют возможность совершить звонок на несколько минут. И то если у них не отберут телефон.

Семья Ивана и Светланы, пенсионеров, живших в оккупированной Снигиревке, до последнего оставалась в оккупированном городе. Женщина, еще вчера говорившая, что "никуда отсюда не уедет", быстро изменила мнение после авианалета на ее дом.

"Мы сидели в кухне, пили чай. Слышим бах! Потом еще один. Легли на землю, прикрыли голову... Будто тихо. Выхожу на улицу, а у нас полоивны дома нет. Как и ворот забора", – рассказал изданию Иван.

После этого они взяли рюкзак с документами, сели в эвакуационный автобус и быстро покинули регион. Сначала центр для переселенцев, потом родственники в Хмельницкой области. Но постоянное пребывание в одном доме большого количества людей привело к постоянным ссорам. Поэтому Иван и Светлана собрали вещи и вернулись в центр в Николаевской области. Сегодня они здесь живут и помогают на кухне.

Руководитель заведения Виталий рассказал, что большинство желающих уехать уже уехали. Есть такие, которые возвращались назад, потому что их отказывались принимать родственники или по другим причинам. Поэтому поток переселенцев уменьшился, сейчас работа центра больше направлена на обеспечение продовольствием жителей оккупированных территорий или находящихся в условиях гуманитарного кризиса.

Во время нашего разговора мы видим, как над городом пролетела ракета, а потом слышим самолеты. Местные реагируют спокойно, как будто ничего и нет. Наверняка привыкли к таким условиям. Не по собственному желанию, а по решению диктатора соседней страны, который воюет не против украинской власти, а против ее граждан.