На лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях війська РФ не можуть просунутися

На лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях російські військові не можуть просунутися. Окупанти зазнають поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook .

У Чорному морі триває маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів і цивільного судноплавства. На 4 кораблях готові до застосування понад 30 крилатих ракет, зазначає Оперативне командування "Південь".

"Знищили 20 російських військових, дві самохідні артустановки, автомобільну і броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ у взаємодії з авіацією протягом доби 18 травня було завдано поразки по 90 цілям на позиціях військ РФ.

Раніше повідомлялося, що фахівці СБУ знешкодили російську агентурну мережу, яка повинна була забезпечити проникнення ворожих ДРГ в Миколаїв. Її курував генерал російських окупаційних сил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.