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На лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях війська РФ не можуть просунутися

Фото: на півдні України війська РФ не можуть просунутися (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях російські військові не можуть просунутися. Окупанти зазнають поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ у взаємодії з авіацією протягом доби 18 травня було завдано поразки по 90 цілям на позиціях військ РФ.

"Знищили 20 російських військових, дві самохідні артустановки, автомобільну і броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Чорному морі триває маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів і цивільного судноплавства. На 4 кораблях готові до застосування понад 30 крилатих ракет, зазначає Оперативне командування "Південь".

Раніше повідомлялося, що фахівці СБУ знешкодили російську агентурну мережу, яка повинна була забезпечити проникнення ворожих ДРГ в Миколаїв. Її курував генерал російських окупаційних сил.

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ХерсонМиколаїв