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На лінії розмежування з ОРДЛО та Кримом створять центри зв'язку з президентом

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 19:48
На лінії розмежування з ОРДЛО та Кримом створять центри зв'язку з президентом Фото: на КПВВ створять центри зв'язку з президентом (loga.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

На лінії розмежування з окупованим Донбасом та Кримом створять центри комунікації з президентом та органами влади. Такі центри планують відкрити на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Рішення про створення центрів комунікації з владою ухвалили під час сьогоднішнього засідання РНБО.

"Розглядали, в який спосіб налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном та іншими органами влади", - розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації.

"Вирішили доручити Мінцифрі розробити технічне завдання для такого продукту і через два тижні на РНБО розглянуть цей інструмент і найближчим часом запровадять", - додав він.

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РНБО КПВВ Олексій Данілов
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