Ліміт на правки і розгляд проектів за особливою процедурою: закон набрав чинності

Закон "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" набрав чинності з 26 квітня. Документ був опублікований у "Голосі України" 25 квітня.

Він набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Коли можна застосувати особливу процедуру розгляду проекту

Відповідно до закону, у разі подання до законопроекту, що готується до другого читання (крім проекту кодексу, законопроекту, що розглядається ВР за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий проект може розглядатися за особливою процедурою.

При цьому особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як однією третиною нардепів від конституційного складу Ради. За цю пропозицію парламентарі мають проголосувати на пленарному засіданні ВР більшістю голосів від конституційного складу парламенту за умови надання депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

Ліміт на правки

У разі ухваленню Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу профільного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроекту.

Крім того, передбачено, що кожний позафракційний нардеп, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера у порівняльній таблиці законопроекту.

Передбачається, що головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції, поправки, а потім готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.

Процедура розгляду закону на пленарному засіданні

На пленарному засіданні розгляд законопроекту у другому читанні за особливою процедурою передбачає виступ голови комітету або представника головного комітету, який триває до 2 хвилин.

Потім відбувається обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці законопроекту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій, поправок, що передбачає право на виступ:

ініціатора відхиленої пропозиції, поправки - до 2 хвилин;

нардепа, який вимагає поставити на голосування (для її підтвердження) пропозицію, поправку, враховану головним комітетом, - до 1 хвилини;

голови або представника головного комітету для обґрунтування рішення комітету щодо кожної обговореної пропозиції, поправки - до 1 хвилини.

Після цього відбувається прийняття рішення за результатами розгляду законопроекту у другому читанні.

Нагадаємо, 10 вересня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1043, за нього проголосували 234 депутати ВР. Так, 24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України з протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури".

Як писало РБК-Україна, заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зміни до регламенту дозволять прийняти закон про банки.