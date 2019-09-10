ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада планує протидіяти зловживанням нардепів щодо скасування законів

Новини » Політика    10.09.2019 - 18:18
Рада планує протидіяти зловживанням нардепів щодо скасування законів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект було прийнято за основу

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 234 депутати ВР.

Планується передбачити, що не менш як одна третина від конституційного складу Ради, президент або Кабінет міністрів України може внести проект постанови ВР про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акту Ради в цілому.

Пропонується визначити, що тільки за процедурними рішеннями Верховної Ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції та проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.

Нагадаємо, комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України про право законодавчої ініціативи народних депутатів". Проектом пропонується протидіяти законодавчому спаму від нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2018 року глава ВР 8 скликання Андрій Парубій заявляв, що для уникнення законодавчого спаму в парламенті буде дозволено реєструвати тільки такий законопроект, який отримав підтримку парламентаріїв.

Зазначимо, влітку 2018 року в Раді заявили про збільшення "законодавчого спаму".

Зеленський просить Раду розпустити ЦВК Рада планує ввести державну службу за контрактом
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся