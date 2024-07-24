Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди

Россия пытается захватить Украину уже два с половиной года, затрачивая на это огромное количество денег и людей. За это время Запад наложил на Москву беспрецедентное количество санкций, а Украина получила сотни единиц современного и мощного вооружения.

Тем не менее экономика России, построенная вокруг экспорта газа и нефти, оказалась довольно прочной, а "санкционный кулак" не смог пробить в ней внушительную брешь, чтобы в Кремле задумались о прекращении войны. Но трещины возникли – за годы большой войны РФ пришлось залезть в запасы и фактически их исчерпать, вручную сдерживать стремительное падение рубля, посещать с дружескими визитами страны-изгои и просить у них боеприпасы.

Экономика России в режиме военного времени

Накануне швейцарского саммита мира, организованного Украиной, российский диктатор Владимир Путин вышел с предложением. Киев должен отдать ему четыре области, включая те территории, которые сегодня не захвачены, отказаться от идеи вступления в НАТО, провести "демилитаризацию и денацификацию". Вдобавок союзники Украины должны снять с России все санкции. И якобы тогда Москва будет готова к прекращению огня и мирным переговорам. Через три недели после этого предложения российская армия провела один из самых масштабных обстрелов Украины и Киева в частности, ударив ракетой по детской больнице "Охматдет".

Условия, которые ставит Путин даже не для вывода своих войск, а для начала "мирных переговоров", невыполнимые, и вряд ли в Москве этого не понимают. Подобные заявления, скорее всего, даже не адресованы Украине, которую в Кремле считают "недоговороспособной". Это попытка дать своим агентам влияния на Западе аргументы для дискуссий с теми, кто выступает за помощь Киеву – мол, Россия давно готова к миру, это Украина не готова.

С другой стороны, такие заявления, которые не имеют под собой реального желания сесть за стол переговоров (о чем красноречиво говорят масштабные обстрелы), скорее всего, показывают уверенность Путина – он может воевать еще долго. В Кремле явно решили вести войну на истощение и готовят для этого мощное подспорье. Главный столп войны на истощение – стабильная экономика. Санкции, какими бы они ни были, не должны ее разрушить.

Владимир Путин и Андрей Белоусов (фото: Getty Images)

Какое-то время Россия держалась за счет того, что ее монолитную экономику сложно было раскачать. Москва залезла в резервы, глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в ручном режиме держала на плаву рубль, по мировому океану стал курсировать теневой флот с российской нефтью. Но, решив играть в долгую, в Кремле поставили экономику на военные рельсы, практически зациклив ее вокруг военно-промышленного комплекса. Идея неплохая, тем более, в страхе от санкций многие российские олигархи вернули свои капиталы на родину и инвестируют в военное производство, потому что больше некуда. Но это не может длиться вечно, к тому же вскрываются и другие проблемы, например – нехватка рабочих рук, отмечает российский политолог Иван Преображенский.

"Военное производство не дает никакого экономического серьезного роста. Соответственно, сегодня можно говорить, что российская экономика перегрета. И не хватает рабочих рук. Пару дней назад вышло исследование "Новая газета. Европа", согласно которому российский рынок труда уже потерял больше 2% рабочих рук за счет фронта и эмиграции. И дефицит рабочей силы только нарастает", – отметил Преображений в комментарии РБК-Украина.

Чтобы экономика твердо стояла на военных рельсах, ее нужно избавить от коррупции или хотя бы свести к минимуму. Очевидно, именно поэтому Путин убрал с поста министра обороны Сергея Шойгу и назначил экономиста Андрея Белоусова. Какой план Белоусов предложил российскому диктатору – точно неизвестно, но, видимо, он содержит в себе некую "дорожную карту СВО". Поэтому сегодняшняя экономика России, закрученная вокруг ВПК, выглядит крепкой из-за роста военных расходов. Траты на оборону в этом году составили 30% российского бюджета и 6% ВВП. Однако у этой "милитаризации" есть и обратный эффект.

Курс Кремля на снижение зависимости от доллара и внешних факторов обесценил рубль и увеличил стоимость импорта. Активная вербовка людей на войну и открытие военных заводов дала поток денег в маленькие города. Источник издания в Силах обороны объяснил, что на этот год Кремль поставил задачу – привлечь в армию 385 тысяч солдат. И они, по оценке собеседника, этот план выполнят. Ежемесячно в России контракты на войну заключают около 30 тысяч человек.

С другой стороны, это увеличило инфляцию до уровня 8% и сократило безработицу до 1,8%. А огромные единовременные транши, выплачиваемые регионами за подписание контрактов на войну, начинают становиться для них обузой и уже не кажутся удачной идеей. Еще один сигнал того, что в России не все хорошо – масштабное увеличение налогов – на зарплату, на доходы физических лиц и на прибыль для бизнеса.

Возможности для расширения производства тоже невелики. По данным источников в Силах обороны, Москва смогла нарастить производство по основным видам ракет от 10-15% по сравнению с 2023 годом. Количественно это измеряется в считанных единицах. Производство "шахедов" остается на прошлогодних показателях. По информации РБК-Украина, речь идет в среднем о 250 таких БПЛА в месяц.

Многие компоненты все еще сложно достать из-за международных санкций. Следовательно, акцент делается на ремонте и восстановлении старой техники. По мере разорения российских складов выпуск продукции – действительно новой бронетехники или артиллерии – будет сокращаться. А судя по исследованию The Economist, запасы советской техники у России уже заканчиваются, особенно если речь идет о "броне" и артиллерийских стволах. По мнению экспертов, на которых ссылаются журналисты, критической точки истощения в РФ достигнут ко второй половине 2025 года.

Концерн "Алмаз-Антей" (фото: Getty Images)

Российский ВПК, несмотря на активное развитие, фактически дает продукцию, которая сжигается на войне и не приносит никакой долгосрочной выгоды для экономики. Поэтому далеко не "оборонка" является базой экономики РФ – она ​​держится на плаву за счет нефти и до сих пор экспортируемых в другие страны нефтепродуктов. Дополнительно прибыль обеспечивает продажа алмазов, удобрений и древесины.

Поэтому сегодня главной задачей "счетовода" Белоусова является удешевление производства, чего можно добиться за счет старого-доброго "военного заказа" – системы, которая показала себя хорошо как в советские времена, так и в период экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. В России он запомнился тем, что пытался активно побороть коррупцию в армии, за что и был отстранен от должности.

"Российская военная система работает фактически так же, как работала советская. То есть, она не рыночная. Завод ставит цену практически от балды для министерства обороны, цена несколько раз меняется за производство, сроки практически никак не выдерживаются. Как только это будет система, в которой будет реальная отчетность, будет составлен контракт и он будет выдерживаться каким-то образом, все пойдет на лад", – отметил Преображенский.

Как бы то ни было, экономика не может постоянно находиться в "орбите" ВПК, рано или поздно она начнет разваливаться. В Кремле, понимая это, видимо, надеются, что это случится поздно, чем рано. И, судя по прочности экономики в РФ, они вполне могут оказаться правы.

Мобилизация или "покупка" людей в РФ

В России стараются избегать слова "мобилизация" и в целом в последнее время о настоящей мобилизации говорить не приходится. Речь идет скорее о "покупке" солдат в российскую армию. К примеру, сегодня единовременная выплата россиянину, который решит примкнуть к войску, составляет около 1,7 млн рублей или 20 тысяч долларов. Для большинства из тех, кто соглашается, это суммы, о которых они не могли и мечтать.

"Деньги, которые пока готово давать государство для среднего российского мужика из глубинки или из российских "люмпенизированных" городов – это деньги, которые он бы заработал для своей семьи, если бы его не убили, приблизительно за 60 лет. То есть он не заработал бы их никогда. Фактически это сделка с дьяволом, где российские семьи продают жизни своих мужчин, чтобы получить деньги, которые мужчины в принципе не смогли бы принести в семью", – отметил Преображенский.

Призыв на службу в московском метро (фото: Getty Images)

Вероятно, из-за иссякающего потока желающих в Кремле даже придумали "акцию" – приведи друга и получи за него дополнительные 50-100 тысяч рублей, сумма варьируется в зависимости от бедности региона. В целом государство тратит миллиарды на содержание такой армии, которая мотивируется исключительно зарплатой в основной своей массе. Исследование проекта "Re:Russia" показало, что на выплаты солдатам Кремль потратил уже больше полутриллиона рублей. Получается, российский военный обходится казне РФ столько же, сколько "стоит" французский или американский солдат.

Человеческий ресурс в регионах тоже не бесконечный и рано или поздно начнет заканчиваться. А точнее, по словам демографов, через два года. И дело не в том, что там буквально закончатся люди – скорее те, кого можно было бы "купить". Пока что Путин избегает масштабной мобилизации в больших городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга, но это тоже ненадолго, утверждает политический деятель Гарри Каспаров.

"Я полагаю, что большие города активные мобилизационные мероприятия вообще обходят стороной. Упор делается на заключенных, на мигрантах, на депрессивных регионах и на национальных республиках. То есть Москва и Санкт-Петербург пока по-настоящему не ощущают тягот войны. Но мы подходим к тому моменту, когда мобилизация и набор в войска коснется и эти города", – отметил Каспаров в комментарии РБК-Украина.

Пока что москвичам предлагают заключить контракт с армией за разовую выплату в сумме почти 2 млн рублей, о чем недавно заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Но пока, чтобы не портить общественные настроения в крупных городах, Путин довольствуется ресурсом из регионов и тех стран, чьи граждане готовы воевать за несколько тысяч долларов в месяц. Например, африканцы, непальцы, шри-ланкийцы или индусы. Украинская армия периодически берет в плен военных из африканских или азиатских стран – они рассказывают практически одну и ту же историю о том, как хотели заработать, а оказались "пушечным мясом". Вряд ли их "вклад" незначительбный, иначе политики отдельных государств не стали бы обращаться к Путину с просьбой прекратить "покупать" их людей. Такое заявление делали в Непале, а премьер-министр Индии сказал об этом, побывав с визитом в Москве.

Африка – отдельное поле неисчерпаемого ресурса для Москвы. Россия продолжает развивать и укреплять свое влияние на африканском континенте. Недавно РФ подписала соглашение с Республикой Конго, благодаря которому она может стать технологическим портовым хабом для продукции из Демократической Республики Конго.

"Туда уже заходят российские технологические компании и, по сути дела, если совсем грубо говорить, бельгийский король ушел (Леопольд II, который занимался колонизацией Конго – ред.) и теперь "черное дерево" оттуда хочет покупать Путин. Только себе на фронт. По сути дела он пытается возобновить работорговлю. Если совсем обобщать, Россия занимается работорговлей в Африке, чтобы купить себе достаточное количество солдат", – отметил Преображенский.

Также у Путина есть потенциальный ресурс в Беларуси. Сегодня российского диктатора в своих намерениях задействовать беларускую армию сдерживает Китай. Александр Лукашенко потому и ездил к Си Цзиньпину, и вступал в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – ред.) – главным образом, чтобы спрятаться за спиной Китая и указать пальцем на Путина. Но если так выйдет, что потребность в человеческом ресурсе на фронте станет критической, вряд ли Москву остановят одергивания Пекина.

Мобилизация в России (фото: Getty Images)

Наконец, существуют оккупированные Россией украинские территории. Сегодня захватчики проводят на них мобилизационные мероприятия, заставляя мужчин сначала брать российские документы, а затем идти в российскую армию. Понятно, что к этому мобилизационному ресурсу нет никаких сантиментов – денег не обещают, экипируют тем, что есть, и посылают на штурм.

В схеме с покупкой людей на фронт у России та же проблема, что и с экономикой в целом – постоянный поиск денег. Уменьшить расходы нельзя, ведь если человек неохотно идет на 100 тысяч, на 15 он точно не согласится. Соответственно, сумму за "покупку" надо увеличивать. Пока поиском солдат для армии занимаются регионы, регулярно отчитываясь об этом наверх. Но и деньги для солдат они получают из федерального бюджета, а его запасы тоже сложно назвать бесконечными.

Обстановка внутри России – Путин, "ястребы" и "технократы"

Любая колониальная война, как утверждают собеседники РБК-Украина, должна проходить относительно быстро. Затянувшись, она грозит потерять свою легитимность и поддержку, прежде всего, в элитах. Путин, делая ставку на длинную войну, надеется на то, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. Иначе те деструктивные процессы, которые происходят в российской экономике, затронут всех, утверждает российский политолог Аббас Галлямов, который последние годы проживает в Израиле.

"Война России против Украины уже сейчас стремительно теряет легитимность. Она становится все более раздражающим фактором, и если Путин её не прекратит, то в какой-то момент он имеет все шансы утратить власть. А в том случае, если он успеет умереть, его преемник окажется перед очень жестким выбором: либо быстро прекратить войну, либо утратить власть. Думаю, что Путин и его окружение это прекрасно понимают", – отметил Галлямов в разговоре с РБК-Украина.

Это еще одна причина, почему Путин заговорил о переговорах – он хочет убедить, прежде всего, российское общество в том, что он и сам "за мир", а воюет вынуждено. Ведь в какой-то момент российские элиты, устав от войны, могут прийти к выводу – ее надо прекращать, запасы истощаются, а раз кремлевский диктатор заканчивать войну не хочет, значит его время вышло.

Сами же элиты, по словам Галлямова, уже не довольны происходящим. Теперь, помимо "КГБистов", которые хотят воевать столько, сколько позволит экономика и запуганное общество, в провластных кругах стали появляться и другие группировки – так называемые "ястребы" и "технократы". Первые выступают за "тотальную войну" – полная мобилизация, то есть национализация экономики и переход на военные рельсы. Вторые хотят минимизировать затраты – назвать войну "СВО", выделить на нее определенный бюджет и сделать вид, что этого достаточно. "Технократы" не ставят перед собой глобальных целей, вроде захвата Киева или "похода" до границ Польши. "Ястребы" же хотят захватить все, что возможно.

К "технократам" можно отнести группу людей, которая сегодня собирается вокруг дочери Путина Екатерины Тихоновой. Это так называемое "второе поколение" путинской элиты – в 2000-х они были еще довольно молоды, чтобы на что-то влиять, но сегодня имеют достаточно рычагов, чтобы претендовать на власть.

Екатерина Тихонова (фото: скриншот с ее видеовыступления)

"Эти люди начинают противопоставлять себя тому первому поколению, которое пришло вместе с Путиным 25 лет назад, – всем этим Ковальчукам, Ротенбергам, Патрушевым. Именно на них они возлагают ответственность за неэффективность и коррумпированность системы, ее неспособность справиться с Украиной, преодолеть последствия санкций и т.д. При этом по отношению к Путину "тихоновцы" безусловно лояльны", – добавил Галлямов.

"Тихоновцы" ищут свою стратегию и пока что склоняются к тому, чтобы сделать экономику полностью государственной. Об этом говорят и "ястребы", но для них это скорее быстрый способ найти ресурс для очередного "мощного прорыва на фронте". В исполнении "тихоновцев" это больше попытка восстановить доверие общества – не воровать в прежних размерах и преодолеть кризис легитимности. В перспективе, если "тихоновцы" придут к власти, они, по мнению Галлямова, не будут продолжать войну – для них она не имеет никакого смысла.

"Война нужна Путину – доказать, какой он крутой, а после его ухода им это будет не нужно. Даже Катерине. Зачем зря сжигать ресурсы и настраивать против себя общество? Да, сейчас все они лояльны. Никто из них не подвергает сомнению тезис Путина о том, что украинцы – враги. Но поскольку не они все это начали, то, закрепившись у власти, они будут использовать любой аргумент о том, что война чересчур затянулась и надо ее заканчивать", – отметил политический эксперт.

Каспаров также делит российские элиты на две группы. Первая выступает за продолжение войны в ее самом масштабном варианте, а вторая хочет закрепиться на существующих территориях и начать их осваивать.

"То есть главное противоречие между ними – в способе распределения средств. Но принципиального различия в отношении к Украине там нет. Украины нет на политической карте в путинской России. У них есть вопрос к методам, как это проще делать", – отмечает Каспаров.

Ни о какой революции в самом обществе пока говорить не приходится – россияне готовы выходить на улицы только по тем вопросам, за которые их не посадят в тюрьму или не изобьют дубинками. Тому пример – недавние митинги из-за отключений света в отдельных городах. Для большинства россиян война – это сфера, в которой они не имеют компетенции, поэтому им проще назвать себя "аполитичными" и делать вид, что ничего не происходит.

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Несколько информированных собеседников РБК-Украина в украинских военных кругах считают, что сейчас еще не сложились те условия, при которых возможно завершение войны. Причем, ни со стороны Украины, ни со стороны России.

Первые по-настоящему серьезные трудности Россия станет испытывать с 2026 года, прогнозирует один из источников. Очевидно, даже если бы сейчас удалось усадить Путина за стол переговоров с более-менее компромиссным сценарием, это будет не конец, а только пауза.

Россия – ее экономика и ресурсы – еще не достигли той точки, с которой им будет сложно восстановиться и подняться, чтобы начать новую волну агрессии против Украины. Многие опрошенные собеседники уверены: если сесть за переговоры с Путиным сейчас, дальше Москве будет достаточно года, чтобы восстановиться, подготовиться и атаковать Украину с новой силой.