На Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили два вражеских танка Т-80 и БМП, - Череватый

Атаки России

По словам спикера, в целом россияне пять раз атаковали наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях. В частности, и в районе Белогоровки.

"Также врагом осуществлено 16 авиационных налетов", - сказал Череватый.

ВСУ продолжают уничтожать врага в этом направлении

Артиллерией различных калибров и видов 522 раза оккупанты обстреляли позиции украинских войск.

"Также во время отражения атак ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения", - рассказал Сергей Череватый.

Военным удалось уничтожить следующую технику оккупантов:

Два вражеских танка Т-80;

БМП-2;

Два миномета;

Противотанковую пушку "Рапира";

Станцию радиоэлектронной борьбы;

Два беспилотника "Орлан-10";

Восемь дронов-камикадзе;

Полевой склад с боеприпасами.

Ситуация на Купянском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, всю прошедшую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины знают все планы российских захватчиков и срывают их.