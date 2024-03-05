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На Лимано-Купянском направлении россияне создают заградительные отряды, - Синегубов

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Лимано-Купянском направлении оккупанты настолько деморализованы, что военное руководство вражеской армии создает заградительные отряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, из сотни тысяч сосредоточенных вражеских военных штурмовиков - около 40 тысяч. Другие - обеспечение и логистика.

"И именно эти 40 тысяч постоянно нужно пополнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов", - рассказал Синегубов.

Бои под Купянском

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявлял о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

 

 

 

 

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