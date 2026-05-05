На лиманах Одесской области и в Черном море запретили рыбачить: кого точно оштрафуют

На лиманах Одесской области и в Черном море стартовал нерестовый запрет. Наказание за нарушение установленных ограничений - от штрафов до уголовной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Согласно информации Госрыбагентства, нерестовый запрет на лиманах Одесской области и в Черном море стартовал с начала текущего месяца - 1 мая.
Так, нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов продлится до 15 июня:
В этот же период - до 15 июня - в Черном море запрещено ловить:
В течение несколько меньшего периода - до 30 мая - запрещено ловить также черноморского калкана.
"Основная цель запрета - создать оптимальные условия для воспроизводства этих ценных представителей нашей ихтиофауны", - подчеркнули в Госрыбагентстве.
Черноморский калкан размножается в открытом море на глубине 25-70 м при температуре воды 8-12°C (поэтому разгар нереста приходится на май).
Плодовитость калкана составляет от 2,5 до 13 млн икринок, что делает его наиболее плодовитой рыбой украинских водоемов.
Икра калкана плавучая (в морской воде держится ближе к поверхности и разносится течениями), при этом основная часть икринок поедается организмами, которые питаются планктоном.
В результате выживает не более 0,1% икринок.
Пиленгас достигает половой зрелости в возрасте 4-5 лет. В оплодотворении одной самки участвуют несколько самцов.
Нерест этой рыбы происходит в прибрежной зоне в течение мая-июня.
Ее икра - пелагическая (плавает на поверхности) и мелкая (около 1 мм в диаметре).
Мальки живут в устьях рек, а на зиму - заходят в реки.
Бычок достигает половой зрелости уже на втором году жизни (при длине тела около 5 см).
Нерестится он в среднем с апреля по сентябрь, преимущественно на мелководных прибрежных участках водоемов (самцы устраивают гнезда - обеспечивая гладкую поверхность для приклеивания икринок - под камнями, на неровностях дна).
Метание икры бычка происходит несколькими порциями. При этом в одно гнездо откладывают икру несколько самок (каждая самка нерестится несколько раз в жизни).
Тем временем самец охраняет кладку в течение периода развития (при приближении других рыб он подает звуковой сигнал, который отпугивает врагов от гнезда). А в течение 4-5 недель до появления личинок он сам даже не питается.
Личинки, которые выходят из икры, держатся в толще воды и питаются мелкими ракообразными.
В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что за вылов водных биоресурсов во время запрета предусмотрено наказание:
Кроме того, необходимо будет возместить нанесенный рыбному хозяйству ущерб.
Так, например, компенсация за одну особь:
"Призываем рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - добавили в Госрыбагентстве.
Кроме того, граждан призывают сообщать о нарушениях рыбоохранного законодательства:
