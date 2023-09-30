Ликвидировали 20 единиц техники РФ. Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

Военные Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки на Таврическом направлении ликвидировали 20 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В целом, по данным генерала, за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал позиции украинских военных и совершил 717 обстрелов. Кроме того, со стороны РФ было нанесено 23 авиаудара.

Тарнавский также сообщил, что артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

Потери врага за последние сутки составили 248 человек, среди них:

безвозвратные - 84,

раненые - 163,

плен - 1.

К тому же, украинскими военными были уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности:

1 танк,

3 ББМ,

8 артиллерийских систем и минометов,

1 ПТРК,

4 БпЛА,

3 единицы автомобильной техники,

3 склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

С начала лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как украинские защитники уволят Токмак Запорожской области.

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