Ликвидировано еще 1160 оккупантов: Генштаб обновил статистику потерь врага на 17 ноября

Фото: военные ВСУ (flickr.com ministryofdefence.ua)
Автор: Никончук Анастасия

По состоянию на 17 ноября 2025 года фиксируются новые потери противника на всех направлениях боевых действий: от личного состава до техники, включая артиллерию, дроны и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С 24 февраля 2022 года по 17 ноября 2025 года противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Общая численность уничтоженного личного состава достигла около 1 159 420 человек, что на 1 160 больше по сравнению с предыдущими данными.

Наземная техника

За указанный период уничтожено 11 355 танков (+2), 23 594 боевых бронемашин (+3), 34 486 артиллерийских систем (+17) и 1 544 реактивных систем залпового огня (+1). Средства противовоздушной обороны составляют 1 246 единиц (+2).

Авиация и беспилотники

Противник потерял 428 самолетов и 347 вертолетов. Количество оперативно-тактических БПЛА увеличилось на 213 и достигло 81 499 единиц. Потери крылатых ракет остаются на уровне 3 940.

Флот и вспомогательная техника

Зафиксированы потери 28 кораблей и катеров, 1 подводной лодки. Автомобильной техники и автоцистерн уничтожено 67 536 (+72).

Специальная техника противника составляет около 4 000 единиц.

Эти данные демонстрируют продолжающееся давление на противника и устойчивое уменьшение его возможностей на всех фронтах.

Информация актуальна на 17 ноября 2025 года и подчеркивает интенсивность боевых действий, а также масштаб воздействия украинских сил.

Напоминаем, что украинские военные начали применять систему терминального наведения TFL-1, которая повышает точность FPV-дронов и обеспечивает их эффективное управление даже при нарушении связи.

Отметим, что в Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется напряженная обстановка, и продолжающиеся бои на подходах к городу усиливают внутренние трудности российских подразделений, действующих в этом направлении.

