На ліквідацію наслідків повеней виділили 2 млрд гривень: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про державний бюджет". Документ збільшує резервний фонд на непередбачені витрати на 2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, на ліквідацію наслідків повеней на заході України направлять 2 млрд гривень.

"Закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, сформований у державному Бюджеті для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Верховна рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повені на заході України.

Раніше уряд схвалив комплекс заходів щодо подолання наслідків стихії в західних областях.