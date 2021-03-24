Ліквідація ДАБІ: проект закону хочуть презентувати в Раді наступного тижня

Вказано, що Мінрегіон напрацьовував пропозиції до законопроекту за участі народних депутатів, Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, забудовників і їхніх представників та інших організацій.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що спільно вони розробили повністю погоджену з усіма стейкхолдерами концепцію нового законопроекту.

"Наступного тижня у комітеті планується проведення круглого столу щодо реформування системи архітектурно-будівельного контролю в Україні, на якому і буде презентовано проект закону", - сказано у повідомленні.

За словами Чернишова, із врахуванням попередніх обговорень та визначених регламентом ВР процедур, прийняття та підписання зазначеного закону має відбутися не пізніше червня цього року.