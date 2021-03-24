RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ліквідація ДАБІ: проект закону хочуть презентувати в Раді наступного тижня

Автор: Юлія Струк

Законопроект про ліквідацію ДАБІ хочуть презентувати у комітеті Верховної ради вже наступного тижня. Мінрегіон передав на обговорення до профільного комітету пропозиції до проекту.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Мінрегіон напрацьовував пропозиції до законопроекту за участі народних депутатів, Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, забудовників і їхніх представників та інших організацій.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що спільно вони розробили повністю погоджену з усіма стейкхолдерами концепцію нового законопроекту.

"Наступного тижня у комітеті планується проведення круглого столу щодо реформування системи архітектурно-будівельного контролю в Україні, на якому і буде презентовано проект закону", - сказано у повідомленні.

За словами Чернишова, із врахуванням попередніх обговорень та визначених регламентом ВР процедур, прийняття та підписання зазначеного закону має відбутися не пізніше червня цього року.

Нагадаємо, 17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про реформування державного регулювання у сфері містобудування має бути поданий на розгляд у парламент.

В інтерв'ю РБК-Україна депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.

Нагадаємо, 13 березня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГАСИВерховна РадаЗакон
Читайте також
Кримчанам спростили доступ до правосуддя. Зможуть звертатися в суди Херсонської області
Україна приєднається до ще одної Міжамериканської конвенції
Прогноз погоди