До ліквідації прориву теплопроводу в центрі Києва ДСНС не залучали

Представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) міста Києва Світлана Водолага повідомила, що до ліквідації прориву труби, яке сталося на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі не залучалися співробітники ДСНС. Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, на місці прориву труби працюють аварійні комунальні служби.

"До ліквідації ситуації на Саксагагського - Шота Руставелі не залучалися підрозділи ДСНС. Людей ми не рятували. Там зараз працюють аварійні комунальні служби", - повідомила вона.

Нагадаємо, прорив труби з гарячою водою на перехресті вул. Саксаганського та Шота Руставелі стався у вівторок, 5 листопада, близько 16 годин. В результаті прориву труби на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль. Також видно, що на місці працює спецтехніка.

У зв'язку з подією в "Київпастрансі" змінили маршрути громадського транспорту на час ліквідації аварії. Повідомляється, що изменениябыли внесені в маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів №69.

Додамо, що це вже не перший подібний випадок прориву труби на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського. Раніше таке відбулося на початку жовтня.