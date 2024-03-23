Бесплатные операции во время войны: как найти нужную больницу

Бесплатные операции в Украине можно сделать даже во время войны. Найти нужную больницу можно даже онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Telegram.

Программа медицинских гарантий покрывает безотлагательные и плановые операции. Бесплатные операции могут проводить больницы, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня".

Для плановой операции пациент должен дать электронное направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или врачом.

Отмечается, что больница может проводить операции, соответствующие ей с направлением оказания медицинской помощи.

Найти нужную больницу, совершающую бесплатные операции, можно, позвонив в колл-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также можно воспользоваться электронной картой