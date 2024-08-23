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Возвращение зрения защитникам. Как бесплатно получить офтальмологические услуги

Пятница 23 августа 2024 09:00
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Возвращение зрения защитникам. Как бесплатно получить офтальмологические услуги Кто и как может воспользоваться услугой (фото иллюстративный: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ветераны и военные могут бесплатно пройти офтальмологическое обследование, а также получить оперативное и лазерное лечение глаз. Медицинские услуги предоставляют в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства по делам ветеранов Украины.

Что нужно знать о проекте

"Если в вашем окружении есть защитники и защитницы, которые потеряли зрение во время выполнения боевых задач, а также те, кто ощутил значительное ухудшение остроты зрения после возвращения к гражданской жизни, расскажите им о возможности бесплатного восстановления зрения", - говорится в сообщении.

Для кого действует услуга:

  • участников боевых действий
  • лиц с инвалидностью в результате войны
  • комиссованных с военной службы по состоянию здоровья (в первую очередь комиссованные из-за заболеваний и травм глаз)

Какие услуги можно получить:

  • полное офтальмологическое обследование
  • оперативное и лазерное лечение заболеваний глаз
  • лечение рубцовых изменений лица

Как воспользоваться бесплатными услугами

Людям, которые попадают под вышеуказанные категории, нужно сначала записаться на офтальмологическое обследование. Для этого нужно обращаться по тел. 093 098 54 55 в Киеве и 066 961 81 36 в Чернигове.

При обращении следует отметить, что вы хотите воспользоваться услугами в рамках проекта "Вернем зрение Защитникам и Защитницам Украины".

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет показать администратору клиники документ, подтверждающий право участия в Проекте.

Где можно получить услуги?

  • Чернигов - проспект Победы, 119 А
  • Киев - улица Большая Кольцевая, 5Б

Проект реализует Международный благотворительный фонд "Содействие развитию медицины" и Микрохирургия глаза Василия Шевчика.

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