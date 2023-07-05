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Не больница. СМИ узнали, куда именно пришелся удар по оккупантам в Макеевке

Фото: куда именно пришелся удар во временно оккупированной Макеевке Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Удар во временно оккупированной Макеевке пришелся по складу боеприпасов, но никак не по больнице, как заявляют оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Донбасс Реалии".

"Попадание в Макеевке по складу боеприпасов произошло на недостроенном микрорайоне "Монолит". А именно - между шахтой Бутовской и городской больницей № 2", - говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, в больнице, которую демонстрируют оккупанты как якобы "место прилета", взрывной волной выбиты окна, как и в домах рядом.

Кроме того, местные жители сообщают, что оккупанты специально размещают свои склады рядом с жилыми домами и медучреждениями, чтобы обвинить Украину в терактах.

Взрывы в Макеевке

Во вторник, 4 июля, в оккупированных Донецке и Макеевке сегодня, 4 июля, прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания. Позже стало известно, что Силы обороны ударили по очередному складу российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

А в ночь 1 января в результате удара по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области РФ понесла значительные потери, когда погибли сотни мобилизованных и еще столько же получили ранения. Буквально вчера замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны нанесли тогда удар по зданию ПТУ в Макеевке с помощью РСЗО HIMARS.

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