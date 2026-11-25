Больница во Львове получила от Израиля оборудование для обучения медиков
Больница Святого Пантелеймона во Львове получила современное медицинское симуляционное оборудование от Посольства Израиля в Украине и агентства MASHAV. Его передали учебному хабу Первого территориального медицинского объединения Львова, чтобы использовать для подготовки медицинских работников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Посольства.
Израиль поделился медицинским опытом
Посол Израиля Рои Розенблит во время церемонии отметил устойчивость украинцев и израильтян, в том числе военных и медиков.
"Мы, украинцы и израильтяне, открыли невероятную силу среди наших граждан, наших военных, наших врачей и медсестер. Эту силу можно описать одним словом: resilience, стойкость", - сказал он.
Посол заверил, что Посольство Израиля и дальше будет делиться с Украиной своими технологиями и опытом и будет помогать развивать устойчивость в разных сферах.
Во время визита Рои Розенблит также осмотрел больницу. Руководитель Центра UNBROKEN Олег Билянский ознакомил его с современными технологиями и методами лечения и реабилитации пациентов, которые используют команда центра.
Оборудование для подготовки медиков
О назначении переданного оборудования рассказала руководительница Симуляционного учебного центра Школы медицины UNBROKEN Анастасия Дьяковнич. Он будет работать в учебном хабе медицинского объединения.
Начальник отдела здравоохранения Львовского городского совета Марта Матюшко отметила важность международной поддержки для развития медицинской системы.
"Без помощи наших коллег из-за рубежа мы не смогли бы построить такую систему здравоохранения. Научная и финансовая поддержка помогает нам воплощать наши планы в жизнь и оказывать качественную помощь населению", - сказала она.
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