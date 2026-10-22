"Украинская команда" передала очередной автомобиль разведчикам "Артана", - Палатный
Волонтеры "Украинской команды" закрыли необходимость спецподразделения "Артан" в микроавтобусе.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.
"Автомобили на передовой – это надежная логистика и сохраненные жизни наших бойцов. "Украинская команда" передала спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины микроавтобус "Мерседес", – написал Палатный.
Он отметил, что бойцы "Артана" выполняют самые сложные и рискованные задачи на разных направлениях фронта.
"Уверен, что наша с вами помощь прибавит бойцам скорости и мобильности. И сохранит жизнь и здоровье наших героев", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".
Бойцы "Артана" поблагодарили всех украинцев, которые помогают приближать Победу.
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более сотни автомобилей, 4000 дронов, 600 генераторов и зарядных станций и другое необходимое оборудование. В общей сложности – почти 2000 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.
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