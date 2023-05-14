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В больнице скончалась еще одна пострадавшая во время удара по Краматорску 29 апреля

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Краматорск, Воскресенье 14 мая 2023 14:16
В больнице скончалась еще одна пострадавшая во время удара по Краматорску 29 апреля Фото: в больнице умерла еще одна пострадавшая во время обстрела Краматорска Донецкой области 29 апреля (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Краматорска Донецкой области в субботу, 29 апреля. 5 мая стало известно о смерти ее дочери, также пострадавшей во время этой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Коллектив Центра с глубокой грустью сообщает о преждевременной смерти нашей коллеги Невары Елены Петровны. Она работала фельдшером по приему вызовов и умерла в результате болезни, вызванной вражеским обстрелом, потеряв также свою дочь", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

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