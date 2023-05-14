ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У лікарні померла ще одна постраждала під час удару по Краматорську 29 квітня

Новость на русском →
Краматорськ, Неділя 14 травня 2023 14:16
У лікарні померла ще одна постраждала під час удару по Краматорську 29 квітня Фото: у лікарні померла ще одна постраждала під час обстрілу Краматорська Донецької області 29 квітня (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Наталія Гурковська

В лікарні померла жінка, що отримала важкі поранення під час обстрілу Краматорська Донецької області у суботу, 29 квітня. 5 травня стало відомо про смерть її дочки, що також постраждала під час цієї атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Колектив Центру з глибоким сумом повідомляє про передчасну смерть нашої колеги Невари Олени Петрівни. Вона працювала фельдшером з прийому викликів і померла внаслідок хвороби, спричиненої ворожим обстрілом, втративши також свою доньку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ
NEWS
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу