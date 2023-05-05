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В больнице скончалась девочка, раненая во время удара по Краматорску 29 апреля, - мэр

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Краматорск, Пятница 05 мая 2023 10:17
В больнице скончалась девочка, раненая во время удара по Краматорску 29 апреля, - мэр Фото: в больнице скончалась девочка, раненая при ударе по Краматорску 29 апреля (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В больнице скончалась девочка, которая была ранена в результате удара россиян по Краматорску Донецкой области. Речь идет об атаке 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

"Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице", - написал он.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

Позже Управление образования Краматорского городского совета сообщило, что в очень тяжелом состоянии мать и ребенок доставлены в больницу с ожогами.

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Краматорск Донецкая область діти Война России против Украины
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