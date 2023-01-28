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В Новоайдаре произошел взрыв в больнице с оккупантами. В России обвиняют ВСУ

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Луганская область, Суббота 28 января 2023 18:27
В Новоайдаре произошел взрыв в больнице с оккупантами. В России обвиняют ВСУ Фото: в Новоайдаре произошел взрыв в больнице с оккупантами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Новоайдаре Луганской области произошел взрыв в больнице, где лечились российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Новоайдаре что-то не так с больницей, где рашистов лечили... Десятки погибших. Не долечились. У Кобзона аншлаг. Sold out обеспечил хлопок", - написал Гайдай.

Министерство обороны РФ утверждает, что больницу якобы обстреляли украинские войска из РСЗО.

"В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения разной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве отметили, что в больнице медицинскую помощь якобы получали военнослужащие и местные жители, а работали гражданские и военные медработники.

Российская сторона из-за удара по больнице обвинила Украину в совершении военного преступления.

"Преднамеренный ракетный удар по действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

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Луганск Новоайдар Взрыв Война России против Украины
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