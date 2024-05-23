В больнице Одессы погиб ребенок, раненный во время апрельского обстрела

"Сегодня в больнице умерла маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года", - сообщил Труханов.

Мэр сообщил, что медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, однако травмы были очень тяжелыми.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка", - сообщил Кипер.

