В больнице Одессы погиб ребенок, раненный во время апрельского обстрела

Сегодня, 23 мая, в одесской больнице погиб ребенок, который получил ранения в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"Сегодня в больнице умерла маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года", - сообщил Труханов.
Мэр сообщил, что медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, однако травмы были очень тяжелыми.
"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка", - сообщил Кипер.
Напомним, 29 апреля, российские террористы нанесли ракетный удар по городу. В частности, в результате обстрела начался пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".
Все подробности тогдашних вражеских ударов по городу - в материале РБК-Украина.
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