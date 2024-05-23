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В больнице Одессы погиб ребенок, раненный во время апрельского обстрела

Фото: в одесской больнице погиб ребенок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 мая, в одесской больнице погиб ребенок, который получил ранения в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Сегодня в больнице умерла маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года", - сообщил Труханов.

Мэр сообщил, что медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, однако травмы были очень тяжелыми.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка", - сообщил Кипер.
 

 

Ракетный удар по Одессе

Напомним, 29 апреля, российские террористы нанесли ракетный удар по городу. В частности, в результате обстрела начался пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".

Все подробности тогдашних вражеских ударов по городу - в материале РБК-Украина.

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