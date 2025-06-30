Врач и железнодорожник шпионили для ГРУ в Одессе: СБУ разоблачила вражеских агентов

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российского ГРУ, которые передавали данные для обстрелов сил ПВО и военных объектов на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Киберспециалисты СБУ обнаружили и задержали агентурную пару российской военной разведки, которая действовала в Одессе.
Злоумышленники собирали разведданные о позициях украинских войск и передавали их российскому куратору. Это позволяло врагу наносить прицельные удары по силам обороны на юге Украины.
Среди целей, которые определяли оккупанты, боевые позиции противовоздушной обороны, запасные командные пункты ВСУ, а также военные эшелоны, проходившие через Одесскую область.
По данным следствия, к работе на россиян привлекли 61-летнюю одесситку - врача-реабилитолога. Под видом помощи военным пациентам она пыталась собрать сведения о местах базирования подразделений.
К заговору она также привлекла 36-летнего знакомого - бывшего сотрудника "Укрзализныци", который имел доступ к логистическим данным и ориентировался в схемах движения поездов.
В ходе расследования СБУ удалось перехватить разговор агента с куратором из российского ГРУ. В нем тот дает инструкции по сбору информации и обозначает ключевые военные объекты для огневого поражения.
Также пара осуществляла обход потенциальных целей по городу и фиксировала их на камеру.
Служба безопасности задокументировала каждый этап их деятельности, после чего провела задержание по месту жительства обоих агентов.
Сейчас им сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). За это преступление предусмотрено наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области были разоблачены два агента ФСБ, которые корректировали воздушные атаки врага по территории региона, в том же числе и Днепру.
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