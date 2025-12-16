Врачи призвали депутатов запретить продажу паучей с концентрацией никотина более 16,6 мг

Более 50 врачей и специалистов в области кардиологии, онкологии, пульмунологии, респираторной медицины и профилактики заболеваний призвали парламентариев срочно урегулировать максимальное содержание никотина в никотиновых подушечках (снюсы, паучи).

"Введение всестороннего регулирования для никотиновых подушечек, а прежде всего запрет продажи продукции с концентрацией свыше 16,6 мг, их маркетинга и продвижения - неотложная инициатива и мы полностью ее поддерживаем. Призываем Вас прислушаться к мнению профессионального медицинского сообщества и принять соответствующее законодательство для защиты здоровья украинцев", - отмечено в письме.

В документе указывается, что традиционные формы потребления табака как курение сигарет, самокруток, кальянов постепенно заменяются потреблениями новейших продуктов без табака как электронные сигареты и никотиновые подушечки. Последние - единственные среди всех никотиновых изделий, которые вообще не регулируются государством, хотя их потребление растет.

По информации врачебного сообщества, сейчас в Украине абсолютно свободно доступны к продаже подушечки с любым уровнем никотина, даже дозировками в 160-170 мг в одной подушечке. Это в десятки раз больше, чем в сигарете, и создает реальную угрозу острых отравлений.

"Поскольку при высоких уровнях никотин является токсичным и может привести к отравлению и побочным эффектам, мы призываем запретить в Украине никотиновые подушечки с содержанием никотина более 16,6 мг и добавками, которые содержат или образуют химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами", - говорится в письме.

Научно доказано, что эта доза никотина в подушечке дает в дальнейшем концентрацию никотина в крови, соотносительную с концентрацией никотина в крови после курения одной сигареты.

ВОЗ отмечает важность "ограничения концентрации никотина и запрещение добавок, содержащих или образующих химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами". Это в дополнение таких мер, как запрет на продажу несовершеннолетним, требование размещения предупреждений о вреде здоровью, налогообложение продуктов и комплексное ограничение рекламы и продвижения.