ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Покушение на Садыкова. Токаев заявил, что Казахстан готов присоединиться к расследованию

Среда 19 июня 2024 12:48
UA EN RU
Покушение на Садыкова. Токаев заявил, что Казахстан готов присоединиться к расследованию Фото: Токаев Касим-Жомарт Кемелевич, парезидент Казахстана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Казахстан готов присоединиться к расследованию относительно попытки покушения на казахского журналиста Айдоса Садыкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Казахстана Токаева Касима-Жомарта Кемелевича, которого цитирует местное издание TengriNews.

Что предшествовало

Вчера, 18 июня, в Киеве произошла попытка покушения на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Во время покушения неизвестный совершил несколько выстрелов в сторону пострадавшего, который в тот момент находился в машине вместе с женой.

Позже Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.

Жена журналиста Наталья Садыкова рассказала, что сейчас ее муж находится в тяжелом состоянии. Врачи пока никаких прогнозов не ставят, впрочем, делают все возможное, что от них зависит.

В частности, она рассказала, что Садыков был костью в горле для Токаева.

"Он (Токаев,- ред.) главный заказчик этого убийства и у меня нет никаких сомнений в этом”, - заявила она.

Казахстан готов присоединиться к расследованию

Как отметил Токаев, он поручил дипломатическим ведомствам, а также правоохранительным органам направить Украине запрос относительно покушения.

"В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - добавил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
DAILY
Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России