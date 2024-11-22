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Сборная Украины получила соперника в плей-офф Лиги наций

Ньон, Пятница 22 ноября 2024 13:26
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Сборная Украины получила соперника в плей-офф Лиги наций Фото: "Сине-желтые" получат вояж в Бенилюкс (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины узнала оппонента в плей-офф Лиги наций 2024/25. Им стала сборная Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки.

"Сине-желтые" заняли второе место в группе B1 и сразятся за путевку в Дивизион A. На четыре места в элите претендуют 8 сборных.

Украина будет противостоять национальной команде Бельгии. Поединки этой стадии турнира пройдут весной. Первый матч запланирован на 20 марта, второй состоится 23 марта. Победитель плей-офф начнет в дивизионе A сезон 2026/27 Лиги наций.

Сборная финишировала третьей в группе A3. Подопечные набрали Доменико Тедеско набрали 4 пункта. В частности, бельгийцы одержали победу над Израилем и свели вничью выездной поединок против Италии.

Все пары плей-офф за место в Дивизионе A Лиги наций:

  • Турция – Венгрия
  • Украина – Бельгия
  • Австрия – Сербия
  • Греция – Шотландия

Сборная Украины получила соперника в плей-офф Лиги наций

Турнирные пути сборной Украины с "красными дьяволами" пересеклись однажды. На групповом этапе Евро-2024 команды расписали нулевую ничью. Такой результат не позволил команде Сергея Реброва выйти в 1/8 финала турнира.

К слову, ранее сборная Украины обыграла Албанию с голами Зинченко и Яремчука.

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