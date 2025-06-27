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Лига наций. Украина в напряженной битве одолела Японию: впервые в истории!

Пятница 27 июня 2025 17:58
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Лига наций. Украина в напряженной битве одолела Японию: впервые в истории! Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Styler Editor 4

Сборная Украины по волейболу вырвала победу над Японией в матче Лиги наций. Это первая историческая победа украинцев над этим соперником на международном уровне.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Как Украина стартовала во второй неделе Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу оформила четвертую победу в этом сезоне Лиги наций. В матче против Японии наши волейболисты одержали победу в драматическом пятисетовом поединке.

Игра, проходившая в рамках второй соревновательной недели, завершилась победой "сине-желтых" со счетом 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13).

Стартовая партия осталась за азиатской командой - 26:24. Украинцы вели в счете, но упустили преимущество в концовке.

Во втором сете уже наши волейболисты смогли перехватить инициативу. В начале ребята проигрывали с разницей в четыре очка, но уверенно завершили партию 25:17.

Третий сет прошел по похожему сценарию. Украина вырвалась вперед и снова победила с комфортным счетом 25:18.

Не сумев закрыть игру в четырех партиях (четвертый сет 22:25), украинцы перевели матч в тайбрейк. Развязка была напряженной, однако победу в решающей партии одержала именно наша сборная - 15:13.

Путь команд в Лиге Наций

Украина начала вторую соревновательную неделю с двух 3-сетовых матчей. До этого украинцы уже провели два поединка. Сначала проиграли действующим олимпийским чемпионам - французам в трех сетах, но впоследствии с таким же счетом уверенно одолели Турцию.

Японцы к противостоянию с Украиной подходили с четырьмя победами в активе. В предыдущем матче они уступили сборной Болгарии.

Следующий соперник

Далее сборная Украины в Лиге наций сборная проведет матч в воскресенье, 29 июня. Соперником станет сборная Болгарии, которая является хозяином соревнований на этом этапе. Старт матча в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть?

Посмотреть поединок можно на платформах "Суспільне Спорт", региональных каналах Суспільного и на YouTube-канале вещателя.

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